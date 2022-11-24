印度海事智庫對話 陳牧民：國際合作因應中國擴張

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印度智庫「國家海事基金會」（NMF）主辦的2022年印度太平洋區域對話（IPRD-2022），23日至25日在德里舉行，超過800人參加，駐印度副代表陳牧民受邀參加。中央社記者林行健德里攝 111年11月24日

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（中央社記者林行健新德里24日專電）駐印度副代表陳牧民今天在一場由印度海事智庫主辦的區域對話中指出，維持現狀對區域的穩定與繁榮至關重要，區內國家應加強合作，共同因應中國的海上擴張。

印度海軍知識夥伴「國家海事基金會」（NMF）主辦的2022年印度太平洋區域對話（IPRD-2022），昨天在德里登場，為期3天，討論如何落實印度總理莫迪（Narendra Modi）提出的「印度太平洋倡議」（IPOI），並就區域海事議題交換想法。

陳牧民今天偕同代表處副參事趙向群與會，並擔任小組與談人，在問答環節中，現場提問幾乎聚焦於中國的海上擴張。

被問及台灣如何看待中國在南海區域的占島、造島行為？陳牧民答稱，中國在區內的作為不只對台灣、對區內所有國家都構成威脅，因此國際間的合作相當重要，且南海區域以外的大國，包括印度在內，也應更積極參與。

他指出，過去70年來，「現狀」一直是維持印太區域和平與繁榮的關鍵，若想維持經濟成長及人民福址，就得維持現狀，但中國正在改變現狀，因此區內其他國家應加強對話與合作，共同因應挑戰。

另有人提問，台灣並非「四方安全對話」（Quad）的成員，如何確保海上生命線的安全？陳牧民說明，目前台灣正努力與Quad會員國發展個別雙邊合作關係，特別是美國與日本，而台灣將爭取未來加入主要安全對話機制。

活動上，陳牧民也簡報了台灣近年來邁向海洋國家、建構海域意識的歷程，包括2008年開放沿海休閒、2018年成立海洋委員會、2019年成立國家海洋研究院、通過海洋基本法，以及2020年發布國家海洋政策白皮書等。

他並介紹了台灣海洋政策的6大目標，如建構區域戰略思維、落實海域執法作為、維護海洋生態健康、確立產業發展目標、形塑全民親海風氣、孕育科學發展動能等。

受邀發表主題演說的印度環境部長雅達夫（Bhupender Yadav），為陳牧民等與談人頒發了感謝狀。

印度國家海事基金會成立於2005年，現為印度唯一海事議題智庫，今年的年度區域對話已是第4屆，有超過800人與會，包括外交官、國際組織代表、海軍將領、軍官、軍校生及智庫學者等。（編輯：黃自強）1111124

駐印度副代表陳牧民（前左）受邀參加2022年印度太平洋區域對話（IPRD-2022），由印度環境部長雅達夫（Bhupender Yadav）代表主辦單位頒發感謝狀。中央社記者林行健德里攝 111年11月24日