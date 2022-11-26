籲支持18歲公民權 陳菊：年輕世代是我們的未來

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）九合一大選併首次修憲複決今天投開票，監察院長陳菊上午投票前呼籲民眾支持18歲公民權複決，「年輕世代是我們的未來」，也讚許高雄投票率一向很高，這是進步城市象徵。

九合一大選併首次修憲複決上午8時起開始投票，陳菊上午9時30分前往高雄苓雅區五福國中投票，她投票前接受媒體聯訪呼籲大家踴躍投票，支持18歲公民權複決。

至於確診者今天無法投票議題，她認為，關乎大眾利益的公共衛生固然相當重要，但個人人權維護也很重要，如果中央選舉委員會能夠及早因應，或是有遇到什麼困難，也應該向社會大眾報告。

陳菊受訪指出，自己戶籍長期在高雄，回來投票是應該的，且今天天氣很好，心情當然也很好，請大家踴躍投票，支持18歲公民權複決，這個很重要。「因為年輕世代是我們的未來」，請大家一定要出來支持。

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針對高雄天氣晴朗，是否預期投票率也因此衝高，陳菊回應，高雄市民一向很關心家鄉，從過去自己擔任市長時，高雄投票率一向都很高，感謝市民關心地方發展跟公共事務，這是一個城市的進步象徵。

此外，陳菊也說，監察院必須維持行政中立，自己雖關心高雄和每個縣市的選舉，但仍需維持行政中立。也祝福台灣選賢與能跟每個優秀的人，但她真的不能助選，從頭到尾都是默默地關心。（編輯：陳清芳）1111126