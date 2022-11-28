敗選警訊 林佳龍：黨主席改選和調整人事很重要

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（中央社記者王鴻國新北28日電）林佳龍代表民進黨參選新北市長失利，他今天表示，這次選舉結果對於黨是很大的警訊，黨主席的改選和如何透過黨的人事的調整，來重新贏得人民的信任，這個是非常重要的事情。

民進黨新北市長候選人林佳龍今天起展開3天的車隊謝票行程，他接受媒體聯訪表示，這一次的選舉結果，各界有很多的解讀，的確需要進行非常嚴肅和透徹地反省找出問題，才能夠重整步伐再出發。

他表示，每一次的選舉結果，都是最新民意的呈現，必須要為這一次選舉所呈現的民意，民進黨一定要更謙虛的來傾聽、檢討，然後找到能夠重新獲得人民信任的發展的路線跟作法。

他表示，這是民進黨建黨以來最差的一次地方選舉，所以一定有它全國性及個別選區的原因，釐清上，屬於民進黨內部應該檢討改進的，一定要能夠提出一個比較完整的檢討報告，有助黨未來的發展；至於對外環境人民到底在想什麼？長期支持民進黨的選民沒有出來投票的原因是什麼？也要去了解。

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他表示，這次的選舉結果，對於黨的發展是一個很大的警訊，也因此，黨主席改選及如何透過黨的人事調整，來重新贏得人民的信任，這個是非常重要的事情。涉及黨的路線、政策及作風都要加以來檢討，人選很重要，產生人選的過程也要符合社會的期待，才能夠讓民進黨重新站起來，成為更開放、更民主的政黨。

媒體追問林佳龍下一步是否不排除入閣的問題，他表示，目前都沒有相關的討論，「我現在就是先歸零，那檢討反省後，我相信回到民間可以聽到更多的聲音，至於未來政局的變化，我們還沒有去討論，或去有任何的規劃。」（編輯：張銘坤）1111128