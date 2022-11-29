國民黨布局2024 黨內預估明年4、5月啟動

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國民黨在九合一選舉取得勝利後，有關2024總統大選布局，黨內人士預估，相關初選辦法可能會在明年4、5月啟動，人選於7月出爐。圖為黨主席朱立倫（前中）29日出席台南感恩茶會。中央社記者張榮祥台南攝 111年11月29日

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨在九合一選舉取得勝利後，有關2024總統大選布局，黨內人士預估，相關初選辦法可能會在明年4、5月啟動，人選於7月出爐。但由於黨中央目前忙於立委補選規劃，尚未啟動相關討論。

國民黨這次選舉一舉奪下北北基桃等13縣市，氣勢高漲，包括黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、賣力輔選的中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜等，都是黨內點名或期待能角逐總統的人選。

黨內人士今天說，根據過去兩次總統初選規劃，都是在選舉前一年的4、5月開始啟動，7月左右完成提名，研判明年的總統初選時程應該與過去差不多；但為避免民進黨再次奪下中央執政權，導致連續12年無法執政，國民黨也可能提前啟動初選討論，謹慎面對。

黨內人士說，國民黨在2020年總統初選時，採全民調方式產生人選，這次會繼續透過全民調，還是採7成黨員3成民調的方式，可能要等明年有意參選的人選出爐後，透過協調才會知道答案。

黨務人士表示，尚未開始討論2024總統初選辦法，朱立倫也未下達任何指示，目前就是專心於台北市第3選舉區及南投縣第2選舉區的立委補選事宜，希望協調出最強人選，贏得立委補選，延續九合一勝選氣勢；外傳黨中央有「卡侯」計畫，這是完全沒有的事。

雖然國民黨內尚未討論總統初選辦法，但藍營地方人士表示，朱立倫在九合一選舉過後，到全台舉辦感恩茶會，這是否是「暖身」，值得觀察。（編輯：謝佳珍）1111129