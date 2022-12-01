中隊長反鎖槍械室抗議調職案 監院糾正保七總隊

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（中央社記者陳俊華台北1日電）監委蔡崇義、王美玉今天說，保七總隊中隊長反鎖槍械室抗議調職案，發現保七總隊長期縱容黑函文化、人事處分不合比例原則、違反正當法律程序，且未提供員警合理工作環境，監院通過糾正。

蔡崇義、王美玉透過新聞稿指出，保七總隊第三大隊第二中隊中隊長莊理德在今年3月19日深夜11時許，自鎖槍械室並向監委陳情，該總隊縱容匿名檢舉，對其不當處分及調整職務，揚言採取激烈手段抗議。

監察院內政及族群委員會通過蔡崇義、王美玉所提調查報告。報告指出，莊理德本可循考績法及相關法令提起救濟，也可檢具事證向監察院陳情，卻採取自鎖槍械室的過激行為，已嚴重違反警察工作風紀，並造成警察聲譽重大傷害，是最不良的示範，實不可取。

監委表示，保七總隊未依規定處理匿名檢舉案件、輕率議處積極任事的警察幹部、將調職處分作為處罰手段，又未編列足夠刑事辦案費用及補充員警應勤裝備，違失情節重大，提案糾正保七總隊，並函請警政署檢討改進，以杜絕職場權力霸凌。

糾正案文指出，莊理德在111年2月8日拜會虎尾分局長聯繫環保案件情資，臨時受邀與該分局人員及警友會餐敘，保七總隊在查悉檢舉內容不實後，竟未依規定簽結，卻以莊理德在席間飲酒前未再行報備，及返隊疏未簽入等理由予以嚴懲，助長匿控歪風，核有重大違失。

糾正案文說，警政署應檢討改善警察機關的黑函文化、暢通意見反映管道，並查處任事的督察系統主管責任。

糾正案文表示，保七總隊對屬員調職及免除主管職務的處分，屬機關長官用人權限，監察院予以尊重。但莊理德沒有品操風紀顧慮，擔任中隊長職務未滿3年任期，工作態度積極認真，績效備受肯定，保七總隊卻以莊理德公務餐敘飲酒前未再行報備等理由，處以調職、調地嚴厲處罰，不符比例原則，違反警察人員陞遷辦法及實務遷調標準。

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糾正案文說，保七總隊以調職處分作為懲處手段，卻未給受處分人說明的機會，有違正當法律程序的基本要求，核有重大違失。

蔡崇義、王美玉指出，保七總隊第三大隊原為環保警察隊，掌理全國環保、食安、藥物的稽查取締等事項，責任區域遼闊、勤務繁重且職責重大。警政署應協助保七總隊解決經費不足與裝備老舊等困境，並督導保七總隊就內部管理不周之處，儘速改善其工作環境及權益。（編輯：郭無患）1111201