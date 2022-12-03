吳怡農：黨內黑道是政治性問題 黨中央應表達立場

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（中央社記者溫貴香台北3日電）民進黨立委參選人吳怡農今天表示，民進黨內黑道的問題，其實是一個政治性問題，而不是法律問題；黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。

吳怡農晚間在臉書發文表示，目前為社會所指控的民進黨內黑道的問題，其實是一個政治性問題，而不是法律問題。民進黨過去用法律原則來面對它、處理它，難免引起的社會的批評。

他表示，法律的原則是沒有證據就不能定人家的罪、不能譴責人家。對黃承國中常委的攻擊，從法律的原則來看，如果沒有確切的證據證明他違法，就不能剝奪他參政的權利。

他說，但在政治上，民進黨不能用法律原則去處理。所以他要向黨中央呼籲，黃承國身為黨的中常委，是黨的領導人之一；因為政治涉及國家的權力，社會對於可以接近國家權力、甚至使用權力的政治人物，有較高的要求與期待。這是超越法律定義的問題。

吳怡農表示，對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任。黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。

吳怡農說，他更期待黨的領導階層出面和社會溝通，也向大眾解釋並提出未來處理類似問題的原則。（編輯：林克倫）1111203