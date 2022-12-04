內政部團保首納縣市議員、地方民代 逾萬人受惠

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（中央社記者陳俊華台北4日電）內政部今天說，為提供第一線地方公職人員更完整、優惠的人身保障，112及113年度團體傷害保險適用對象，除全國村里長外，首次將縣市議員及鄉、鎮、市、區民代表等地方民代納入。

內政部透過新聞稿表示，考量近年曾發生地方民意代表在勘災期間，遭遇意外導致身亡，因未投保意外險，而無法獲得相關理賠。因此與新光人壽保險公司簽約辦理「112及113年度全國地方民意代表及村（里）長團體傷害保險」，首度將直轄市、縣市議員及鄉、鎮、市、區民代表，納入適用對象。

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內政部指出，預估將有逾1萬人受惠，歡迎新任地方民意代表及村里長踴躍投保。這次團保方案保險金額為新台幣1000萬元，內容包含意外造成的醫療、住院、失能等給付，而且免體檢，無須對保，只要具有村里長或地方民意代表身分就能參加。

內政部說，依據「地方民意代表費用支給及村（里）長事務補助費補助條例」規定，地方民意代表與村里長每年有1萬5000元的保險費補助，從107年開辦村里長團體傷害保險業務至今，每年村里長投保率高達98%。（編輯：楊凱翔）1111204