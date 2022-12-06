空軍：愛國者三增程型飛彈購案均依計畫執行

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（中央社記者游凱翔台北6日電）美媒彭博社今天報導，根據國務院知會的內容，提議對台軍售多達100枚愛國者三型防空飛彈（PAC-3 MSE）；根據規劃，預計民國114年、115年分批交運部署，空軍則回應，不評論報導，但增購案均依節點執行。

根據美國媒體「彭博社」取得的一份美國國務院知會內容，提議對台軍售多達100枚最先進愛國者防空飛彈，及雷達和支援裝備，這項提案是根據2010年對台28.1億美元軍售相關條款提出，被視為升級先前的交易而非新案，這次升級也不會改變這項協議總額。

空軍司令部下午回覆中央社記者，愛三增購案均依計畫節點執行，空軍管制如期、如質完成建軍備戰任務，空軍不評論相關媒體報導。

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國防部日前證實，108年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議研討後，確定增購愛三增程型飛彈（PAC3-MSE），規劃在114年、115年，分批完成交運及部署作業。

愛三增程型（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），比國軍現役愛三更先進、且射程更遠，MSE體積較現役愛三更大，一輛愛三發射車可裝4 組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；MSE則須使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚愛三MSE飛彈。（編輯：林興盟）1111206