公平會委員被提名人拜會游錫堃 尋求立院支持

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（中央社記者范正祥台北7日電）行政院秘書長李孟諺今天率公平交易委員會被提名人辛志中、顏雅倫及李師榮，拜會立法院長游錫堃，尋求同意支持；游錫堃祝福3位被提名人都能順利在立法院會獲得通過。

公平交易委員會現任委員魏杏芳、蔡文禎及謝智源3人，任期均至民國112年1月31日屆滿，行政院依公平會組織法規定，提名委員辛志中、顏雅倫及李師榮3人，任期均自112年2月1日至116年1月31日止。

立法院程序委員會日前處理議程，擬於今年12月13日上午院會進行同意權行使。

游錫堃今天會見辛志中、顏雅倫及李師榮時表示，被提名人都有實務及法規上豐富的經驗與能力，立法院為合議制，他相信3位被提名人在李孟諺帶領拜會各黨團充分溝通後，應都能順利在院會獲得通過。

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游錫堃與3位被提名人並就公平交易、傳銷業管理、台灣精神、台灣史納入相關公務人員訓練課程等議題交換意見。

根據行政院資料，辛志中現職為公平會主秘，過去曾任法務部調查局調查員、公平會企劃處處長與服務業競爭處處長；顏雅倫現為國立成功大學法律學系副教授，曾任益思科技法律事務所（合夥）律師；李師榮現為李師榮律師事務所負責人，過去曾在介重聯合律師事務所等處服務。（編輯：謝佳珍）1111207