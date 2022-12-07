更多編輯台推薦新聞：
摩洛哥門將博努神乎其技 西班牙苦練PK射門仍掛蛋
運動

摩洛哥門將博努神乎其技 西班牙苦練PK射門仍掛蛋

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒
科技

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步 不利國際觀光
首頁 / 政治

公平會委員被提名人拜會游錫堃 尋求立院支持

2022/12/7 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北7日電）行政院秘書長李孟諺今天率公平交易委員會被提名人辛志中、顏雅倫及李師榮，拜會立法院長游錫堃，尋求同意支持；游錫堃祝福3位被提名人都能順利在立法院會獲得通過。

公平交易委員會現任委員魏杏芳、蔡文禎及謝智源3人，任期均至民國112年1月31日屆滿，行政院依公平會組織法規定，提名委員辛志中、顏雅倫及李師榮3人，任期均自112年2月1日至116年1月31日止。

立法院程序委員會日前處理議程，擬於今年12月13日上午院會進行同意權行使。

游錫堃今天會見辛志中、顏雅倫及李師榮時表示，被提名人都有實務及法規上豐富的經驗與能力，立法院為合議制，他相信3位被提名人在李孟諺帶領拜會各黨團充分溝通後，應都能順利在院會獲得通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游錫堃與3位被提名人並就公平交易、傳銷業管理、台灣精神、台灣史納入相關公務人員訓練課程等議題交換意見。

根據行政院資料，辛志中現職為公平會主秘，過去曾任法務部調查局調查員、公平會企劃處處長與服務業競爭處處長；顏雅倫現為國立成功大學法律學系副教授，曾任益思科技法律事務所（合夥）律師；李師榮現為李師榮律師事務所負責人，過去曾在介重聯合律師事務所等處服務。（編輯：謝佳珍）1111207

#游錫堃
#李師榮律師事務所
#辛志中
游錫堃
接見波蘭訪團 游錫堃：堅定彼此合作守護自由民主 台灣醫療科技展秀實力 游錫堃：下一座護國神山
辛志中
公平會新任委員提名 立院初審通過 公平會3委員人選送立院審查 學者盼未來發揮所長
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族