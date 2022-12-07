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台美日澳舉行GCTF聯合委員會議 盼擴大參與

2022/12/7 15:31（12/7 16:06 更新）
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外交部政務次長蔡明彥（左3） 、北美司司長徐佑典（左1）與美日澳代表共同出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年12月7日
外交部政務次長蔡明彥（左3） 、北美司司長徐佑典（左1）與美日澳代表共同出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年12月7日
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部、澳洲辦事處、美國在台協會、日本台灣交流協會今天共同舉行「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議。外交部政次蔡明彥表示，盼未來更多國際夥伴加入GCTF合作行列。

外交部發布新聞稿指出，GCTF聯合委員會會議今天在台北舉行，並與日本東京及美國華府以即時視訊連線討論。澳洲於去年成為GCTF正式夥伴，並於今年首度擔任會議主席。

蔡明彥在開幕致詞時表示，全球經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及供應鏈重組等嚴竣挑戰，彰顯台灣在GCTF平台下與各國合作貢獻國際社會的意義。

他表示，很高興看見今年活動曾移師日本東京成功舉辦，並期盼未來更多全球夥伴加入GCTF合作行列，共同為全球安全、自由及繁榮盡一份心力。

會議由外交部北美司司長徐佑典、澳洲辦事處副代表劉溯源（Michael Googan）、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）及日本台灣交流協會台北事務所涉外室主任小野綸佐子（ONO Risako）共同主談。

會議並邀請明年將合作辦理GCTF活動的政府部門及非政府夥伴與談，包括數位發展部、海洋委員會、廉政署、調查局、民航局、疾病管制署、消防署、國際災害防救科技中心、資策會及國合會等。

外交部表示，台美日澳四方在會中回顧今年GCTF活動成果，並討論明年合作議題，包括網路自由與數位經濟、海洋災害對策、反貪腐、永續航空、國際人道救援、聯合國永續發展目標、防治疫情等。

外交部指出，GCTF自2015年6月1日成立以來，已針對10多項新興議題舉辦55場國際工作坊（含海外加盟活動），共邀請全球逾120國、超過6000位政府官員及專家參加，議題領域及參與國家數量均逐年成長，顯示GCTF已成為國際合作重要平台。

外交部強調，台灣歡迎更多理念相近國家積極參與，持續透過GCTF共同因應國際重要新興議題及挑戰。（編輯：趙蔚蘭）1111207

#外交部
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