慶祝台越互設代表處30週年 十鼓擊樂團巡演獲好評

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駐越南代表石瑞琦（左6）與十鼓擊樂團團員於演出後合影，十鼓擊樂團的表演讓越南觀眾印象深刻，有助宣揚台灣多元表演藝術及文化軟實力。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年12月7日

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）為歡慶台灣與越南互設代表處30週年，外交部日前特別安排知名的「十鼓擊樂團」前往越南河內及胡志明市兩地巡演，受到越南民眾熱烈迴響，當地媒體也大幅報導超過30篇。

外交部發布新聞稿指出，外交部持續推動對新南向國家文化交流，特別在11月17日至24日選派具國內外豐富表演經驗的十鼓擊樂團，以「台灣印記」（Impression of Taiwan）劇碼赴越南表演。

外交部表示，在駐越南代表處及駐胡志明市辦事處安排下，十鼓擊樂團11月19、20日在河內市中心還劍湖假日徒步區進行兩場戶外表演，交通部觀光局也在現場舉辦「2022年台灣文化暨觀光宣傳活動」園遊會，吸引近萬名民眾共襄盛舉。

外交部表示，十鼓擊樂團11月23日前往胡志明市最大表演場地和平歌劇院演出，並與隸屬胡志明市文化體育廳的蓮花民族歌舞樂劇院同台，現場2000個座位全滿。

駐越南代表石瑞琦在活動記者會中表示，台越雙邊交流互動密切友好，台灣是越南的第4大外資來源及第5大貿易夥伴，疫情前是越南第4大觀光客來源國，希望此次活動能為台越民眾增進友誼，進而帶動雙方觀光及文化交流。

外交部表示，歷年安排優質藝文團體赴海外巡演，這次選派的十鼓擊樂團曾獲得金曲獎提名及入圍美國葛萊美獎的殊榮。此次透過富有原住民及台灣本土文化元素的10段不同主題表演，傳遞了台灣廟宇及鄉民原野等多樣人文自然風貌。（編輯：楊凱翔）1111207