吳怡農拋遷移松山機場 全區變公園

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天主張，配合桃園機場第3跑道完工時程（預估2030年），遷移松山機場；松山機場原址全區保留闢建為公園，松山機場禁限建區都市更新後新增回饋容積興建社會住宅與公共設施。

吳怡農今天召開首場政見發表記者會，拋出松山機場遷移主張。

吳怡農說，配合桃園國際機場第3跑道完工時程（預估2030年）遷移松山機場；爭取2024年大選前完成規劃、政策定案；由中央與雙北市政府成立行政法人專責機構，立即啟動周邊3000多公頃，禁限建區解禁後都市計畫修正研擬工作。

他表示，松山機場原址共213公頃土地，全區保留闢建為公園，釋出最大面積，讓民眾自由使用；利用松山機場禁限建區，都市更新後新增的回饋容積興建社會住宅與公共設施。

吳怡農說，桃園國際機場第3航廈預估於2026年完工，第3跑道預估於2030年完工；起降架次由每小時50架次，增加到每小時80至90架次，可乘載的客運量，可由2019年的4869萬人次，增加到6541萬人次。

吳怡農說，松山機場2019年客運量約635萬人次。第3跑道完工後，桃園國際機場有足夠的條件，可以吸納松山機場的運量。

吳怡農指出，松山機場周邊限高、禁建地區幅員甚大，影響台北市、新北市甚至基隆市長期發展。公共政策就是要做取捨，航線與服務不縮減，改變登機地點，五楊高架、機場捷運完工通車，台北市中心到桃園機場36分鐘；周邊住民多年承受限高限建管制，噪音與空氣汙染，都市發展空間受限，公共設施無法擴編。

吳怡農表示，松山機場原址土地面積，周邊禁限建土地逾3000公頃，關乎公共利益甚鉅，從研議到完成，牽涉甚廣。若由單一地方政府主導，恐曠日廢時，進度緩慢。應交由獨立並且專業的都市規劃機構，統一事權、加速時程。

他表示，松山機場禁限建區橫跨新北市、台北市和基隆市，將是台灣有史以來最重要的土地開發案，應避免地方政府的本位立場。借鏡先進國家案例，讓獨立的行政法人，發揮都市規劃專業。

吳怡農強調，松山機場213公頃土地，相當於8個大安森林公園，是台北市區僅存大面積且完整空地，如此珍貴公共資產的使用應符合公共利益最大化；遷移松機之後，全區闢建為公園，提供遊憩、運動、休閒、展演空間，兼具生態保護、植披綠地、滯洪都市之肺、城市綠洲。

他說，從空間正義來看，周邊3000公頃解禁後，透過都市更新的回饋容積，優先作為社會住宅興建用地，並充實各項公共設施。

吳怡農表示，松山機場的主管機關是交通部、國防部，遷移工程需中央支持，立法委員候選人最適合談這個議題。中山及北松山緊鄰著松山機場，處於禁限建管制最嚴格的地區，他有義務與責任，對地區發展提出對策。

吳怡農認為，這個議題是可行、做得到，而且有跨黨派共識，希望不分黨派一起解決台北市長期問題。（編輯：謝佳珍）1111208