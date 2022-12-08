藍憂黑槍氾濫 警方：今年已實施三波掃蕩

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（中央社記者王承中台北8日電）國民黨團書記長李德維今天表示，台灣槍擊案頻傳，要求行政院立即將肅清黑槍行動提升到院級專案。刑事警察局副局長邱紹洲指出，警方對黑槍絕對零容忍，查緝力道沒有減少，今年已實施三波掃蕩槍枝專案，黑槍有逐年減少的情況。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷、陳以信及國民黨立委游毓蘭等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，批評槍擊案已變成台灣民眾的日常，要求行政院立即針對肅清黑槍行動，提升到院級專案，讓人民免於生活恐懼。

李德維表示，台灣槍擊案頻傳，黑幫擁槍自重已變成台灣常態。根據警政署統計資料顯示，光是去年就發生100起槍擊案，平均3.65天就有一起。近年，警方查獲黑槍數字106年1856支、107年2180支、108年1444支、109年1479支、110年1296支，今年至10月則是1003支，每年都在千支以上，

李德維指出，單從數字上來看，警方查獲黑槍數字逐年下降，但是人民的感受並非如此，到底是黑槍變少，還是警方查緝不力，到目前為止，民眾看不到行政院長蘇貞昌對國內黑槍氾濫、槍聲不斷，出面做出任何宣示。

他表示，國民黨團強烈要求行政院拿出實際行動，立即針對肅清黑槍行動，提升到院級專案，無論是走私的制式手槍，還是改造槍枝，拿出有效行動，期待蘇貞昌能夠為台灣治安做一點點事情，讓人民免於生活恐懼。

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與會的警政署刑事警察局副局長邱紹洲指出，警方在查緝槍枝的力道沒有減少，今年已經實施三波掃蕩槍枝專案，目前成效來看，黑槍數量有逐年減少的狀況。至於槍擊案的破獲數，去年100件，今年至今只有77件。對於黑槍，警方絕對保持零容忍的態度，全國治安是警察的職責所在，一定全力以赴。

另外，針對改造槍枝，邱紹洲表示，警政署已在10月修訂模擬槍許可及管理辦法，針對製造模擬槍廠商所有產品的重要零組件，都必須要烙碼，特別針對槍管的部分，也要求必須要有嵌入物，任何意圖改造，都會破壞槍管。（編輯：林興盟）1111208