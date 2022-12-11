外交部：中共冥頑不靈 持續發布邪說製造假訊息

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（中央社記者游凱翔台北11日電）外交部今天表示，當全球各國正積極在後疫情時期，致力促進經濟社會發展、恢復正常生活之際，中國共產黨政府卻冥頑不靈，持續以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」邪說，在國際社會製造錯假訊息。

外交部晚間表示，中國共產黨威權擴張主義政府領導人習近平9日出席在沙烏地阿拉伯舉辦的第一屆「阿拉伯中國峰會」，會後發表的利雅德宣言中，「強調阿拉伯國家堅定恪守一中原則，支持中國維護主權及領土完整，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對一切形式的『台獨』」；外交部對中國持續在國際間散布、強迫他國附和其不實論述作法，表達最嚴厲譴責。

外交部重申，由台灣人民在自由民主制度下選出的民選政府才能代表台灣，中國共產黨領導的威權政府務必認清及尊重這個無法改變的事實，更不應將其虛構的「一中原則」，強迫其他國家或組織接受。

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外交部指出，中華民國台灣是主權獨立的國家，民主台灣與極權中國互不隸屬，早已是國際社會公認的現狀；任何中方荒謬言論、貶抑台灣主權地位的說法，均不被台灣政府與人民，及國際社會所接受。

外交部強調，當全球各國正積極在後疫情時期，致力促進經濟社會發展、恢復人民正常生活之際，中國共產黨政府卻冥頑不靈，持續以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的邪說，在國際社會製造錯假訊息，不僅使台灣人民對中共威權政府更加反感，也讓國際社會認清中國蠻橫霸凌、破壞和平、肆意擴張侵略的惡劣行徑。（編輯：蘇志宗）1111211