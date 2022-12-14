陳正祺：台灣經貿優先目標 推台美雙邊談判與CPTPP

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）經濟部政次陳正祺今天在立院備詢時表示，目前政府整體經貿的兩大優先戰略目標是推動台美雙邊貿易，以及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

立院外交及國防委員會今天審查「中華民國（臺灣）政府停止與尼加拉瓜自由貿易協定施行文書」案，陳正祺、外交部常次俞大㵢列席備詢。

國民黨立委江啟臣詢問，目前台灣是否正與其他國家談判FTA，身兼政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表的陳正祺表示，目前跟邦交國馬紹爾正在談。俞大㵢則補充，與馬紹爾簽署的是「經濟合作協議」（ECA），內容涉及關稅降低，已完成簽署，現正等待完成立院程序。

江啟臣追問，政府目前似乎未積極與其他國家洽簽FTA，經貿整體策略目標為何？陳正祺表示，整體經貿優先戰略目標是推動台美雙邊貿易、CPTPP，這個經貿戰略目標是由國安團隊與行政院共同設定。

江啟臣詢問，政府經貿戰略目標是「台美優先」，但到底談了什麼，目前他看到台美三個對話平台，包括「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD） 、台美21世紀貿易倡議 、台美貿易暨投資架構協定（TIFA），但感覺談判都是「有一次、沒一次」，沒看到具體成果。

江啟臣舉例，台積電赴美設廠，未透過上述三個平台，也沒要求回饋； 陳正祺回應表示，台積電赴美設廠是商業決定。

江啟臣表示，台積電有政府股份，也是籌碼， 談判應該是有數字結果，對話則是「TALK SHOW」（脫口秀），民眾沒看到具體結論，只看到台積電去美設廠，台灣的獲益是什麼應告訴大家。

江啟臣表示，台尼終止FTA對經貿關係不是正面的事，經濟部來報告此案時卻喜孜孜說「自己很榮幸」，讓他覺得很突兀，應該要說很傷心。

俞大㵢接續上台回應備詢旋即表示，尼加拉瓜「很不幸地」與台灣終止外交關係，引起哄堂大笑。（編輯：林淑媛）1111214