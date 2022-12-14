游錫堃用詩說台灣民主發展 過程坎坷期許珍惜

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）立法院長游錫堃今天到國立暨南國際大學演講，利用詩作分享台灣民主發展史，並分享自創作品「回首台灣民主路」，他說，台灣民主化過程非常坎坷，大家應珍惜現在擁有的民主。

游錫堃下午以「詩說台灣民主路」為暨大學生通識課程演講，透過深厚本土語言文學修養，分享台灣民主發展，演講過程游錫堃透過台灣文學並引用19、20世紀台灣文學家作品，闡述當時台灣人民反抗精神的堅韌與毅力，並現場分享自創作品「回首台灣民主路」，讓師生看見他充滿文學與感性的一面。

游錫堃演講前接受媒體聯訪表示，用詩作講出台灣民主發展史，約1921年起，台灣進入民主啟蒙時代，但1895年到1921年武裝抗日時代，許多台灣先賢壯烈抗日，「他們不輸給現在的烏克蘭人」，接著他會談到台灣民主發展史，從1923年台灣議會期成同盟會說起。

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游錫堃說，台灣民主化過程有許多人犧牲、非常坎坷、有血有淚，大家應珍惜現在擁有的民主，也鼓勵學生讀聖賢書、堅持國家領土與主權、保衛鄉土，人民堅定意志才是最強國防力量；另外，許多大學不教漢詩吟唱、作詩，他創作幾首拙作，一併分享給學生參考。

暨南大學校長武東星開場表示，游錫堃於1975年、青年時期曾為郭雨新助選，一路投身黨外運動，並於1981年當選台灣省議會議員，從1980年代挑戰黨禁、參與民進黨創黨，直到1989年當選宜蘭縣長，長期參與投身民主政治，是台灣民主運動和民主深化過程最堅定的參與者、推動者、見證者。（編輯：郭諭儒）1111214