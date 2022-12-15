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藍點名薛瑞元陳吉仲陳耀祥下台 綠委批政治盤算

2022/12/15 17:10
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（中央社記者王承中、王揚宇台北15日電）針對內閣改組議題，國民黨團總召曾銘宗今天點名衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、NCC主委陳耀祥必須下台。民進黨團書記長郭國文指出，國民黨團不只邏輯自我矛盾，更是沒有現實感，滿腦子只有政治盤算。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及國民黨立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會，質疑政府不斷大內宣國內生產毛額（GDP）成長多少，但年輕人的薪水卻永遠跟不上物價飆漲速度，說好改善年輕人低薪問題的政治承諾，只剩下大內宣的廣告文案。

針對內閣改組的議題，曾銘宗在記者會中回應媒體提問表示，就他的理解，蔡政府會在立法院本會期休會後進行內閣改組，國民黨團建議內閣要大幅改組，以回應民意。

曾銘宗指出，國民黨團點名薛瑞元、陳吉仲及陳耀祥必須要下台。他表示，前衛福部長陳時中防疫政策失敗，如今已下台，而接任的薛瑞元也應該要下台。而陳吉仲則是位亂花錢又政治化的農委會主委。陳耀祥則讓獨立機關的國家通訊傳播委員會（NCC）淪為民進黨的NCC。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問表示，國民黨團的要求不只邏輯自我矛盾，更是沒有現實感，滿腦子只有政治盤算的言論。

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郭國文指出，國民黨一直批評NCC不夠中立，卻又要陳耀祥主委因敗選下台，等於一下要主委超越政黨政治，一下又要主委為民進黨選情負責，邏輯錯亂。

郭國文表示，疫情跟中國違反自由貿易的惡霸行徑，讓陳吉仲、薛瑞元面臨也許是該機關有史以來最大的挑戰，但兩人都不慌手腳，各自找出解方，得到不少肯定；唯獨國民黨排除近年來的外在因素，到處用片面訊息，想逼兩人下台。（編輯：林興盟）1111215

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