彰縣議會正副議長選舉 綠推賴清美李俊諭、藍拚連任

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣第20屆議員12月25日將宣誓就職，民進黨彰化縣議會黨團今天開會，決定由縣議員賴清美、李俊諭參選正副議長；國民黨縣黨部則表示，如無意外，將由謝典林、許原龍爭取連任。

彰化縣第20屆議員選舉結果日前出爐，應選54席，國民黨拿下27席，民主進步黨拿下16席，台灣民眾黨2席，無黨籍則拿下9席，54席議員將在12月25日辦理報到宣誓就職，隨即選出正副議長。

民進黨彰化縣議會黨團今天開會，確定黨團幹部及決定推出人選角逐議會正副議長，其中議會黨團3名幹部分別為總召為李俊諭、副總召賴清美，以及幹事長莊陞漢；另推派連任5屆的賴清美及當選6屆議員的李俊諭參選正副議長。

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賴清美接受媒體聯訪時說，今天的會議有9名議員當選人出席，而民進黨在彰化縣議會席次雖不如國民黨，不過與會成員都有共識，議長、副議長選舉不能怯戰，要推出人選，展現在野黨監督的力量。

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田接受媒體聯訪時則說，目前黨團還沒開會，不過傾向由現任議長謝典林、副議長許原龍爭取連任，謝典林、許原龍連任成功也可幫助縣長王惠美推動縣政，國民黨也會爭取友好的無黨籍及民眾黨議員支持謝典林、許原龍。（編輯：陳仁華）1111215