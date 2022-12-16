柯文哲訪問新加坡 星官員：討論數位化及雙語議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）台北市長柯文哲到新加坡參訪，新加坡貿工部兼文化、社區及青年部政務部長劉燕玲今天在臉書發布兩人合照並表示，昨天見面交流，討論了數位化、雙語及新加坡小販文化等議題。

柯文哲率市府團隊出訪新加坡，訪團昨天抵達後，陸續拜會貿工部、教育部及資訊通信媒體發展局官員。

劉燕玲今天在臉書發布接待柯文哲訪團的貼文，並附上兩人合照及團體大合照。她說，昨天下午接待柯文哲訪團，「我們針對數位化、雙語有廣泛的討論，也聊了一下新加坡小販文化」。

劉燕玲在貼文中寫道，她也向柯文哲分享新加坡如何在疫情驅使下，推動數位鄰里購物券，以及這些購物券如何協助家庭並讓社區鄰里商家、小販從中受惠。

另一方面，她說，柯文哲分享台北市如何逐步擴大推動雙語教育，兩人也討論了雙方教育體系的優點。

除了拜會政府部會，柯文哲昨晚也到當地一間知名的小販中心參訪。他受訪時表示，這次到新加坡訪問主要了解新加坡雙語教育及數位化發展等議題。

柯文哲說，危機就是轉機，新加坡利用疫情危機進一步推動數位化，比較可惜的是，「我們沒有利用疫情危機去做成產業轉型」。

小販中心可謂新加坡庶民美食聚集地，除了中式餐點，也有馬來菜、印度菜，反映多元種族的社會風情。星國「小販文化」於2020年底成功列入世界非物質文化遺產。

柯文哲今天規劃與新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者交流，接著拜訪新加坡樟宜機場集團；預定今天下午搭機返台。（編輯：周永捷）1111216