返高雄出席佐渡市物產展 謝長廷：不談政治議題

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駐日代表謝長廷（右4）17日在高雄市副市長羅達生（左4）陪同下，到高雄漢神巨蛋出席日本佐渡市農特產品展開幕。中央社記者曾以寧攝 111年12月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）駐日代表謝長廷今天到高雄參加日本佐渡市農特產品展，被媒體問及民進黨主席改選和內閣重組等問題表示，今天不談政治議題，只談物產展，不宜轉移焦點，「這樣不道德」。

日本新潟縣佐渡市長渡邊龍五今天應高雄市政府邀請，到橋頭糖廠出席山本悌二郎銅像揭幕儀式，並同步在高雄舉辦佐渡市物產展，中午先行在謝長廷和高雄市副市長羅達生陪同下，在漢神巨蛋B1樓熱鬧展開。

活動現場有媒體詢問謝長廷，在內閣醞釀重組、民進黨主席改選之際回台，是否有被徵詢接任閣揆。對此謝長廷強調，今天不談政治議題，只談物產展，不宜轉移焦點，「這樣不道德」。

謝長廷說，佐渡島就像兩個台灣併起來，佐渡市的水也很乾淨、農產品相當出名，希望台灣民眾能多消費採購。

高雄市政府新聞資料指出，高雄市長陳其邁在今年3月寫信給渡邊龍五，爭取由台灣雕塑家黃土水製作、紀念台灣糖業發展重要人物山本悌二郎的銅像返回高雄，並在7月由謝長廷赴佐渡市完成及見證高雄市與佐渡市簽訂友好交流合作備忘錄；山本悌二郎銅像於8月送返高雄，啟動修復翻鑄作業，今天下午將在橋頭糖廠揭幕。

物產展則展售日本酒、朱鷺雞蛋饅頭、吟釀生巧克力蛋糕、乾燥香菇等特產，攤位旁並播放觀光宣傳影片、發送觀光文宣，讓高雄民眾瞭解佐渡市的魅力，佐渡市觀光振興部政策監小林大吾、佐渡市世界遺產會會長仲野洸也出席盛會。（編輯：謝雅竹）1111217