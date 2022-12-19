越南簽證費漲價又難辦 外交部：已多次表達關切

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）民眾反映越南簽證費漲價、申辦時間冗長等問題，外交部今天表示，外交部及駐越南代表處已多次就這個問題向越南政府表達關切，越方甚為重視並正洽查改善中。

民眾黨立委邱臣遠昨天在臉書發文表示，越南是台灣民眾旅遊的熱門選擇之一，但赴越簽證費卻從原先的新台幣1500元，上漲至4000至5000元不等，他呼籲外交部應與越方溝通，將簽證費用調降至對等、合理的定價。

外交部發言人歐江安今天向中央社表示，外交部及駐越南代表處近來接獲民眾反映，申辦越南簽證的手續與時間均較疫情前繁複冗長，外交部及駐處已多次向越南政府表達關切。

歐江安表示，提升民眾赴海外商旅的便利性，一向是外交部重要政策及工作目標，為持續增進台灣與越南及其他新南向目標國家的人員往來與交流，外交部將持續依據互惠原則洽請越南政府改善民眾赴訪的簽證待遇。

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邱臣遠的臉書發文指出，他自己也已透過管道詢問越南外交部，越方表示，簽證費用調漲主因是目前必須先取得入境批文，才能辦理簽證，程序相較於疫情前繁瑣，未來會積極改善，適度調降簽證費，為外國人入境越南創造便利條件的政策。

邱臣遠指出，台灣是入境越南的第4大旅客來源國，在疫情爆發之前，每年赴越南的台灣旅客超過71萬人次，台灣與越南兩國互動頻繁，基於平等原則，外交部應與越方溝通，除爭取簽證費能合理定價，並建議安排專人審查台灣遊客簽證，以縮短入境時間。（編輯：郭無患）1111219