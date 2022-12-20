美眾議員匡希恆見蔡總統秀中文 強調美跨黨派挺台

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總統蔡英文（前左）20日在總統府接見美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）（前右）所率領的訪問團，感謝美國國會長期以來對台灣的支持。中央社記者鄭傑文攝 111年12月20日

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議員匡希恆率領的訪團。匡希恆早年曾在台傳教，他今天先以流利中文致詞，並提到美國跨黨派支持台灣繁榮，這對所有人都非常重要；蔡總統則請訪團成員支持台灣參與印太經濟架構。

蔡總統今天在總統府接見美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）所率領的訪問團。訪團成員還包括：聯邦眾議員米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）及聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）。

蔡總統致詞提到，來訪的眾議員都是在美國國會力挺台灣的好朋友，團長匡希恆早年曾在台灣傳教，與台灣淵源很深；訪賓們在耶誕節前夕專程來訪，以行動展現對台灣的支持。

蔡總統感謝美國國會長期以來對台灣的支持，最近美國眾議院跟參議院陸續通過支持台灣軍購的國防授權法案，無論是對法案支持或公開聲援，都實現對台灣的安全承諾，協助台灣守護民主。

她說，面對全球威權主義擴張，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定繁榮，也請大家繼續支持各項強化台灣安全的議案。

總統並指出，她知道眾議員匡希恆非常關切能源與氣候變遷議題，也感謝支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約；這幾年台灣一直加速再生能源的發展進度，為落實2050淨零排放目標，台灣今年3月已經公布路徑圖，預計年底提出12項關鍵戰略的具體行動方案。

總統強調，台灣與美國在能源與氣候變遷這兩項重要議題上有許多合作空間，期待與美國一起努力，協助區域國家強化因應氣候變遷的韌性，也共同推動再生能源發展。

經貿方面，蔡總統表示，上個月台美21世紀貿易倡議已順利完成首輪會議，希望透過這個倡議，與美國洽簽高標準的貿易協定，做為區域的良好示範；她請眾議員們持續支持台灣參與印太經濟架構，她有信心台灣能為區域經濟、經貿發展做出更多貢獻。

總統說，2022是台美關係豐收的一年，迎接2023，她期待與大家一起努力，推動台美關係持續升級。

隨後致詞的匡希恆先以流利的中文表示，1979年他在台灣住了2年，那時候他在台中、苗栗、內湖，後來他跟妻子、兩個孩子回來，就在內湖。

匡希恆說，40年前的台灣跟今天非常不同；當時適逢中美協防條約的尾聲以及斷交，當時也通過了台灣關係法，雖然對台美關係來說是非常艱困的時期，但當時他仍受到台灣人民溫暖的接待。

他指出，當時台灣還不具民主體制，從那時到現在，台灣持續發展蓬勃活躍的民主，如今已經過7次總統直選。

匡希恆並感受到一個很大的改變，當年他從台北到台中需要長途跋涉，這次來台灣，坐高鐵一下就到了；當時他在台中騎腳踏車，從城市一端一下子就騎到另一邊，但今天卻沒有辦法。

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匡希恆並對比，當時台灣可以說是全世界生產聖誕燈的首都，出口很多聖誕燈到美國，但今天的台灣則供應晶片給世界各地。

他指出，睽違40年再回到台灣，他清楚看到台灣的進步與繁榮，訪問團這次來訪，非常高興、並希望能代表美國國會50州、435位議員傳達一個訊息，就是美國跨黨派、跨院支持台灣的繁榮，這對所有人來說都非常重要，訪團此行也想了解美國在這方面能夠扮演什麼樣的角色。（編輯：郭無患）1111220