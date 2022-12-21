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民進黨敗選傳找戰犯 陳其邁說重話：哪位不需檢討？請黨內注意言行
首頁 / 政治

民進黨：尊重司法 國民黨別用政治口水移轉調查

2022/12/21 17:00
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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北21日電）民進黨發言人黃彩玲今天說，民進黨對於任何的司法調查案件，一向都是秉持尊重司法調查權，勿枉勿縱的態度，反觀國民黨與黨主席朱立倫才是意圖用政治干預司法，以噴政治口水來移轉司法調查。

國民黨主席朱立倫今天說，這幾天再次證明民進黨違法濫權，針對新竹市長、苗栗縣長當選人，用不成比例的司法手段，進行司法調查或提當選無效之訴，這樣的做法，大家絕不能接受。

黃彩玲回應表示，民進黨對於任何的司法調查案件，一向都是秉持尊重司法調查權，勿枉勿縱的態度，反觀國民黨、朱立倫才是意圖用政治干預司法，以噴政治口水來移轉司法調查。

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黃彩玲說，朱立倫多次公開評論司法，意圖影響司法獨立審判，那才是真正不成比例的誤導。民進黨呼籲，朝野政黨皆應尊重司法，任何試圖影響司法獨立審判但卻沒有證據的發言，並無助於台灣民主的發展。

另外，民進黨今天召開中執會，與會者轉述，民進黨副秘書長林鶴明在黨務報告提到，選後司法案件偵辦，民進黨基本態度是尊重司法、勿枉勿縱，反觀國民黨是刻意進行政治操作，想要影響司法走向，選舉贏了，又做這樣操作，可說是得了便宜又賣乖。（編輯：蘇志宗）1111221

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