遭指挺黃敏惠 王美惠服務處主任：退出民進黨
2022/12/21 20:46（12/21 21:32 更新）
民進黨立委王美惠的服務處主任徐文志（前）21日晚間發聲明，公開宣示退出民進黨。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）民進黨中常委陳茂松今天說，民進黨立委王美惠的服務處主任，在嘉義市長選舉時支持對手。當事人徐文志晚間發表聲明，有心人轉移焦點，令人深感遺憾，公開宣示退出民進黨。
民進黨今天召開中執會，與會者轉述，陳茂松在會中2度落淚，提到嘉義市長選舉竟慘敗到如此程度，王美惠的服務處主任在LINE群組支持對手嘉義市長當選人黃敏惠
，小英之友會創會會長也沒有配合黨的方向。
黃敏惠小檔案
1959年生
- 學歷：
國立嘉義大學工商管理碩士
國立台灣師範大學國文系
- 經歷：
國民大會代表
立法委員
代理中國國民黨主席
嘉義市長
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擔任立委王美惠服務處無給職主任的徐文志發表聲明，對於民進黨今天在中執會上，檢討嘉義市長敗選原因，以自己在line私訊中轉貼黃敏惠的梗圖為由，視為嘉義敗選的戰犯，在此深表遺憾。
徐文志指出，自己是執業建築師，也曾身為小英之友會會長，嘉義市長選舉成敗，絕非一人或一張網路梗圖可以左右，有心人轉移焦點，令人深感遺憾。
徐文志說，2020年後，在王美惠服務處協助，並未支領任何薪資，純屬義工性質。個人在line的私訊只代表自己的想法，事前並未與王美惠或任何朋友商量過，因此，這件事純屬個人言論，與王美惠毫無關係。
他表示，自己於2018年曾遭受網路抹黑，經檢方調查IP顯示出自立法院，雖經不起訴處分，但當時擔任立委李俊俋的辦公室助理等人，卻難脫關係。因此李俊俋經民進黨徵召參選嘉義市長，他私下向友人表達難苟同，但從未有任何阻礙輔選團隊的言詞或行動。
徐文志指出，黃敏惠多年的施政成績也備受市民肯定，給予黃敏惠祝福是做人基本的禮數。徐文志並公開宣示退出民進黨。（編輯：郭諭儒）1111221
民進黨籍立委王美惠（前）。（中央社檔案照片）
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