遭指挺黃敏惠 王美惠服務處主任：退出民進黨

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）民進黨中常委陳茂松今天說，民進黨立委王美惠的服務處主任，在嘉義市長選舉時支持對手。當事人徐文志晚間發表聲明，有心人轉移焦點，令人深感遺憾，公開宣示退出民進黨。

民進黨今天召開中執會，與會者轉述，陳茂松在會中2度落淚，提到嘉義市長選舉竟慘敗到如此程度，王美惠的服務處主任在LINE群組支持對手嘉義市長當選人 黃敏惠 黃敏惠小檔案 1959年生 學歷：

國立嘉義大學工商管理碩士

國立台灣師範大學國文系

國立嘉義大學工商管理碩士 國立台灣師範大學國文系 經歷：

國民大會代表

立法委員

代理中國國民黨主席

嘉義市長 看更多 關閉 ，小英之友會創會會長也沒有配合黨的方向。

擔任立委王美惠服務處無給職主任的徐文志發表聲明，對於民進黨今天在中執會上，檢討嘉義市長敗選原因，以自己在line私訊中轉貼黃敏惠的梗圖為由，視為嘉義敗選的戰犯，在此深表遺憾。

徐文志指出，自己是執業建築師，也曾身為小英之友會會長，嘉義市長選舉成敗，絕非一人或一張網路梗圖可以左右，有心人轉移焦點，令人深感遺憾。

徐文志說，2020年後，在王美惠服務處協助，並未支領任何薪資，純屬義工性質。個人在line的私訊只代表自己的想法，事前並未與王美惠或任何朋友商量過，因此，這件事純屬個人言論，與王美惠毫無關係。

他表示，自己於2018年曾遭受網路抹黑，經檢方調查IP顯示出自立法院，雖經不起訴處分，但當時擔任立委李俊俋的辦公室助理等人，卻難脫關係。因此李俊俋經民進黨徵召參選嘉義市長，他私下向友人表達難苟同，但從未有任何阻礙輔選團隊的言詞或行動。

徐文志指出，黃敏惠多年的施政成績也備受市民肯定，給予黃敏惠祝福是做人基本的禮數。徐文志並公開宣示退出民進黨。（編輯：郭諭儒）1111221