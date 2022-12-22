北市立委補選 王鴻薇：審慎樂觀、策略主打陸戰

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（中央社記者劉建邦台北22日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天說，因對選區陌生及投入參選時間太趕，策略一直是陸戰大於空戰，提出還稅於民等政見，會持續拜訪基層，對目前選情審慎樂觀。

王鴻薇上午接受POP Radio「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚詢問後續立委補選選戰策略。王鴻薇表示，策略一直是陸戰大於空戰，設定就是要跑遍選區里長，但因中山區較不熟，會持續請託。

王鴻薇指出，將拜託里長舉辦類似客廳會的小型見面會，加上近期會有多里長舉辦尾牙，都會到場致意，本來擔心中山區里長不認識她，但因電視轉播，發現都知道她，所以陸戰很重要，規劃用車隊掃街方式拜票，明年1月7日將在榮星花園公園舉辦選前之夜。

王鴻薇被問及選舉政見時說，當時在選舉公報曾列出5項政見，但這是因臨時決定要投入補選才提出，未來當選立委後，會持續增加政見，她已提出包含核二核三廠延役、還稅於民、公辦都更等。

王鴻薇表示，她有16年台北市議員經驗，相信選民服務、問政等，已有一定成績供外界檢驗，若能順利進立法院，也會勇敢發聲，並無縫接軌延續台北市長當選人蔣萬安過去在選區的服務，且會發揮即戰力。

王鴻薇接受專訪後接受聯訪時被問及，日前因確診，拜票行程暫停，近期是否以陸戰為主且會持續拜訪里長。王鴻薇說，已持續拜訪很多里長，後續會持續拜訪，並舉辦小型座談會等方式拜票。

媒體詢問，剛專訪提到民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農近期較未經營基層，是否對選情有信心？王鴻薇指出，對目前選情，她是滿審慎樂觀，但不會小看吳怡農。

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王鴻薇說，吳怡農曾參選過，但據她了解，吳怡農選後比較少在經營地方，所以她會持續跟時間賽跑，積極拜訪基層，了解社區需求，會盡量說清楚理念，獲取選民支持及認同。

媒體詢問邀請吳怡農辯論的看法，王鴻薇指出，民主選舉過程，辯論是常態也是基本常識，透過辯論讓選民了解參選人理念和政策，若提出要辯論會被認為是口水戰，是違反民主基本常識。（編輯：李錫璋）1111222