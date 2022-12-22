薛瑞元酸郭台銘像推銷員 蘇貞昌致歉：這樣不好

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（中央社記者陳俊華台北22日電）鴻海創辦人郭台銘與衛福部長薛瑞元日前因台灣是否進口BNT次世代疫苗起爭執。行政院長蘇貞昌今天說，這件事兩人各有對錯，但薛瑞元不能把這跟推銷員一起講，他要特別表示歉意。

郭台銘籲台灣進口BNT次世代雙價疫苗，薛瑞元回應指郭台銘像是BNT推銷員；郭台銘之後在臉書發文「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。」

蘇貞昌下午出席「第22屆公共工程金質獎」頒獎典禮，他在會前受訪時表示，這件事情薛瑞元、郭台銘兩個人都有對、都有錯，郭台銘熱心積極，對BNT疫苗情有獨鍾，在國家需要時，和慈濟、台積電花大錢買大量疫苗供民眾使用，非常感謝。

蘇貞昌說，這次郭台銘依然是同樣態度，薛瑞元不能把這跟推銷員一起講，雖然薛瑞元不是這意思，但容易被人連在一起，怪不得郭台銘不悅，這樣不好，「政務官這樣的講法，我特別要表示道歉，不要這樣講才好」。

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蘇貞昌表示，郭台銘罵薛瑞元是朽木、禽獸，這也不好，不是好的對應方式。希望大家熱心積極，現在還有400萬劑疫苗，因為疫情穩定，疫苗打氣很低，一天才2萬劑。薛瑞元是從預算、國家需要等全面角度考量，認為莫德納跟BNT有一樣效果，同樣可以保護民眾健康，不用花大量經費去買，薛瑞元也沒有錯。

蘇貞昌說，希望大家可以平心靜氣，萬一有天真的有需要，政府也會買足疫苗，現在疫苗非常足夠，請大家放心，如果時間到，都可以就出來打疫苗。（編輯：翟思嘉）1111222