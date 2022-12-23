總統下週開國安高層會議 藍委促開記者會面對人民

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北23日電）總統蔡英文下週將針對整體經濟情勢及國安議題舉行國安高層會議。國民黨立法院黨團今天對此呼籲，不能夠變成民進黨的「黨安會議」；蔡總統應親自召開記者會，接受媒體提問，面對媒體就是面對人民。

對於國民黨立委的批評，民進黨立法院黨團書記長郭國文回應，從平均地權條例部分條文修正草案可以在立法院內政委員會快速初審通過，以及經濟部將在年前推出平穩物價措施等，都看得出民進黨努力從政策面進行檢討與改進，加上蔡總統已經不是民進黨主席，也沒有涉入黨務，不會有「黨安會議」的問題。

國民黨團召開記者會，黨團書記長李德維主持，副書記長洪孟楷、鄭正鈐出席。

洪孟楷表示，國政千瘡百孔，九合一選舉結束至今，還是沒有看到政府對民意有直接回應，民眾關切包括治安在內相關核心問題，看不到檢討的決心。

他說，國安高層會議不要只是開會、不要只在會後發新聞稿，而是要知道人民的感受，呼籲蔡總統能夠親自召開記者會，接受媒體提問，面對媒體就是面對人民。

鄭正鈐質疑，總統蔡英文下週究竟是要召開國安高層會議，還是「黨安會議」，因為蔡總統21日晚間在臉書貼文宣布下週將召開國安高層會議，從貼文內容多次提及「民進黨」，讓外界感覺國安高層會議要處理的似乎與選舉後續有關。

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他說，下週要召開國安高層會議，不能夠變成民進黨的「黨安會議」；九合一選舉已經過去了，重要的是如何讓人民的生活更好，當前必須關注的國安議題很多，譬如人口問題、勞工薪資、缺電危機等，這些都是應該討論與努力解決的事。

李德維說，目前台灣有許多必須關注的民生議題，下週蔡總統召開的國安高層會議應該把人民關心的包括物價上漲在內等問題，作相關討論，回應民意要求。（編輯：蘇志宗）1111223