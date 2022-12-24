軍方人事異動 黑鷹生還者黃佑民接國防部常次

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（中央社記者游凱翔台北24日電）國軍將官明年元月將有異動，軍方人士今天表示，國防部常務次長李宗孝中將退伍，遺缺由海軍艦隊指揮部指揮官黃佑民中將接任，現任海軍參謀長蔣正國中將接任艦指部指揮官，26日舉辦將官晉任典禮。

至於外傳李宗孝將接任海巡署長，軍方不評論。軍方人士提到，其餘人事案包括駐美軍事代表團長余劍鋒少將，接任陸軍八軍團參謀長；情次室助理次長張宗才少將轉任國安局駐美特派、占中將缺，遺缺由陸軍少將黃文啓調任。

陸軍上校謝勇維接後備指揮部政戰主任、占少將缺，海軍少將彭國洲調海軍司令部戰訓處長，海軍少將朱惠民調一二四艦隊長，海軍少將許志中調海軍艦指部參謀長，海軍陸戰隊少將樊傳聲調海軍副參謀長，海軍陸戰隊少將張明德調陸戰隊副指揮官，海軍陸戰隊少將李春政調三軍聯訓基地指揮官，海軍陸戰隊上校林家宏調99旅長、占少將缺。

陸軍少將趙亞平調國防採購室主任、占中將缺，陸軍少將黃清培調軍備局副局長，陸軍少將李其桓調金防部參謀長，陸軍少將孔乃德調陸軍教準部副指揮官，陸軍上校朱庸邦調269旅長、占少將缺，陸軍上校許天助調陸軍光電勤務廠廠長、占少將缺。

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海軍少將李鳳翔調參謀本部作戰計畫助理次長，海軍上校姚樂輝調海軍司令部計畫處處長、占少將缺，陸軍少將戴明正調桃園總醫院院長，陸軍上校吳勝堂調花蓮總醫院長、占少將缺，空軍上校徐奕鴻調第一後勤指揮部指揮官、占少將缺。

黃佑民為海軍官校77年班，2020年1月2日隨前參謀總長沈一鳴等人搭乘空軍黑鷹直升機，飛行途中失事墜毀新北市烏來山區，造成包括沈一鳴在內等人殉職，黃佑民雖然生還但受重傷，經調養後先擔任國防大學副校長，並依序擔任後勤次長、艦指部指揮官。（編輯：林克倫）1111224