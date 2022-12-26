蘇貞昌：中國疫情爆發 春節期間指揮中心嚴陣以待

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（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，歲末年終及農曆春節期間，民眾陸續安排親友聚餐、國內外旅遊等，指揮中心已有3次面對農曆春節的防疫經驗，但因中國疫情有爆發趨勢，請指揮中心嚴陣以待。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌今天上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形、評估邊境開放後現況、以及疫苗施打情況等議題。

蘇貞昌指出，台灣由於防疫成效良好、民眾配合，除了國內管制措施逐漸放寬外，邊境也已從12月開始取消入境人數上限，目前已逐步進入正常生活。

蘇貞昌說，不過中國官方公布疫情數據，有嚴重低估的情形，而根據相關報導，中國疫情已有急速上升的趨勢，造成都會地區醫療體系嚴重負荷，指揮中心應持續緊盯相關資訊，並透過各種方式在第一時間掌握正確資訊，保持警覺並做好各項應對準備。

蘇貞昌表示，從明年1月7日起，將實施「金馬地區民眾春節交通專案」，外島量能較為不足，有必要的話，指揮中心應先儲備足夠藥物，以及做好醫療支援的規劃。

指揮中心在會中表示，中國本土疫情嚴峻，從13日起中國官方停止公布無症狀感染者數據，25日公告即日起不再發布每日疫情資訊。預期中國隨元旦、春節連假返鄉人流將增加傳播風險，疫情將自城市向農村地區擴散，推估整體疫情可能持續逾3個月。

指揮中心說，國內疫情部分，全國新增病例數上升，各年齡層都有微幅增加，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並宣導個人衛教防護措施。

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指揮中心指出，最近一週入境人數為17萬2963人次，較前一週增加7.7%，其中從中國入境6146人次，占入境總人數3.6%，預計寒假放假當週出國人數最高增至22.4萬，入境人數在農曆春節結束當週將增至20.5萬人次。農曆春節前一週從中國入境訂票人數已增至1萬795人次，經統計本週起到農曆年後從中國返國的航班都還有機位，訂位率介於4到6成間。

有關疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.7%，第3劑為75.1%，第4劑施打率則為18.9%，累積施打已超過6493萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。（編輯：郭無患）1111226