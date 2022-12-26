軍備局：輕型狙擊槍改善材質 明年2月可望通過測評

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）朝野立委關切陸軍司令部建案委由軍備局205廠研製「輕、重型狙擊槍」進度。軍備局長吳慶昌今天表示，輕型狙擊槍已改善槍管托材質耐受度，模擬可射擊5800多發，可望在明年2月通過測評。

至於重型狙擊槍，吳慶昌表示，是因「陸軍規格高過美軍標準」而無法過關。陸軍參謀長章元勳說明，已與軍備局密切溝通中，因重型狙擊槍數量只有80幾把，對於後續協調並克服技術問題，他「審慎樂觀」。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案國防部主管非營業基金，朝野立委關切陸軍司令部建案委由軍備局205廠研製「輕、重型狙擊槍」的進度。

民進黨立委林靜儀表示，重型狙擊槍驗收不過關，軍備局說原因是「陸軍需求規格高於美軍標準」，陸軍則表示沒有標準過高的問題，聽起來軍備局、陸軍間有矛盾，應盡速協調解決。

民進黨召委王定宇也表示，有關重型狙擊槍軍備局跟陸軍「講得不一樣」， 一方說沒有要求超過美軍規格，一方卻說要求太高，國軍是一體的，在立院審查時至少聽到兩次雙方說法不一，「這樣不太好」。

國民黨立委溫玉霞詢問輕型狙擊槍多久能通過測試，吳慶昌表示，原本預計今年12月底，但11月中還有一點問題，應可在明年2月前完成測評。輕型狙擊槍原本無法通過性能測評，是因製作材質導致槍管托有問題，無法耐久射擊。

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民進黨立委羅致政質疑，若驗收不過是因為205廠生產不符標準，為了過關，軍方是否會降低要求標準。12月甫到任的軍備局205廠廠長潘煥亞少將答覆表示，輕型狙擊槍是因測評標準從射擊2000發提升到3000發，所以測評未過，在重新設計精進後，目前數值模擬可射擊5800多發，明年2月就會實際測試。

章元勳表示，軍備局出廠廠測過關，不代表軍種測評一定會過關，陸軍絕對不會「降規」通過測評，明年第一季二月左右就會進行輕型狙擊槍測評，重型狙擊槍部分也積極跟軍備局溝通，他對克服相關問題抱持審慎樂觀態度。（編輯：郭無患）1111226