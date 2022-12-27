綠委力挺義務役恢復一年 盼明年1/9立院備查

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（中央社記者王揚宇、溫貴香台北27日電）針對義務役期恢復一年議題，總統蔡英文今天與民進黨立委開會。與會立委羅致政、郭國文等人會後轉述表示，蔡總統跟副總統賴清德都強調，此案的思考重點是國家利益，而非選舉利益。

此外，民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，如果行政院會12月29日通過後送立法院查照，可能來不及排入12月30日的立法院會報告事項中，如果是這樣，就會在明年1月3日的立法院程序委員會討論時，排入明年1月9日的院會。

至於如果有在野黨團提議，要將這個報告事項從備查改交審查，羅致政說，民進黨團不會反對。

總統蔡英文今天上午主持國安高層會議討論兵役延長方案，中午邀集執政黨立委討論。與會立委轉述方案內容，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男。

會議進行約2.5小時，與會的羅致政、民進黨立法院黨團書記長郭國文會後接受媒體聯訪，轉述會中情況。

對於方案拍板，是否會影響2024年總統與立委選舉；羅致政表示，蔡總統跟賴副總統都說，選舉利益不應該列為思考的重點，重點是國家利益，如果恢復到徵集一年的義務役，這是這是台灣國家利益之所在，也是必須的。

羅致政也說，會中也提到，「我們別無選擇，必須選擇對台灣有利的做法」，對於選舉有利或不利，不是考量因素。

郭國文表示，賴副總統在現場一再強調，國家利益為優先，沒有所謂的選舉考量，而且唯有以國家利益為優先的政黨，才會獲得人民真正的支持；民進黨作為執政黨，當然以國家利益為優先，沒有如外界的傳聞一樣，包括中南部立委也不會有這樣的壓力。

對於會議情況，羅致政說，今天的座談會約舉行2.5小時，在蔡總統簡單致詞後，國防部、內政部分別進行簡報，也有10幾位立委發表看法；民進黨團支持政府恢復徵集一年義務役的政策。

外界有關心國軍訓練內容，羅致政表示，這是恢復到一年的義務役，並非把4個月的軍事訓練役延長為一年而已，會中大家都關心訓練內容，這分為三大塊，分別是實、量、新。

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羅致政指出，實的部分，指的是實戰化的訓練，未來會強調實兵演練，也可能會參加聯合操演等；量的部分，則是訓練時間跟強度會拉長及增加，例如4個月的軍事訓練役，大概實彈射擊80發，未來至少會打到800發。

新的部分，羅致政說，會有新型武器的提升，例如紅隼火箭彈、標槍飛彈、刺針飛彈、無人機操控等；他總結，訓練內容會比以前更加充實，讓役男有收穫，絕對不是過去那種浪費時間或毫無意義的訓練。（編輯：蘇龍麒）1111227