考試院修正警察特考體測項目 男女都需1200公尺跑走

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（中央社記者陳俊華台北29日電）考試院今天說，因應警察高危險性、符合警察實務工作需要，通過修正警察特考的考試體能測驗項目與及格標準，未來男女應考人都需實施1200公尺跑走，並從民國113年1月1日施行。

考試院透過新聞稿表示，院會今天通過修正公務人員特種考試一般警察人員考試規則第6條、第11條，從113年起這項考試體能測驗項目與及格標準，將有所調整。

考試院說，這次修正是應用人機關職務上需要，確保錄取人員具備執行職務所需體能，以因應警察高危險性、高辛勞性工作，以維護人民生命、財產安全。

考試院表示，為符合警察實務工作需要，並切合警察工作核心職能，參照用人機關建議、這項考試近4年體能測驗立定跳遠測驗男女性常模、其他公務人員考試心肺耐力跑走測驗及格標準，修正公務人員特種考試一般警察人員考試體能測驗項目與及格標準。

考試院指出，立定跳遠及格標準修正為男性200公分以上、女性145公分以上；心肺耐力跑走測驗修正為男女性都實施1200公尺跑走，及格標準為男性5分50秒內、女性6分20秒內，並從113年1月1日施行。

現行規定，男性應考人立定跳遠190公分以上、跑走1600公尺8分14秒內；女性應考人立定跳遠130公分以上、跑走800公尺4分40秒以內。（編輯：蘇志宗）1111229