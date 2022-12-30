前瞻第4期特別預算通過 游錫堃：讓台灣更好

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（中央社記者范正祥台北30日電）前瞻基礎建設計畫第4期特別預算新台幣2098億餘元順利通過，立法院長游錫堃今天透過臉書發文表示，通過前瞻預算讓台灣更好，讓下一代更幸福。

立法院會今天三讀通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算（民國112年度至113年度），歲出所需財源原列2101億9965萬6000元，審議結果減列3億6710萬1000元，改列為2098億3255萬5000元，全數以舉借債務支應。

游錫堃今天透過臉書發文表示，立法院在2022年的最後一個會議日，前瞻預算在朝野政黨的努力之下，順利如期三讀通過。

他指出，前瞻第4期預算，經過立委們監督與審查，通過2098億3255萬5000元；在人民賦予高度期待下，未來2年行政部門應致力運用此次前瞻預算於加強數位轉型、提升教育品質、縮短城鄉差距、加速地方創生、打造永續環境，讓台灣更好，讓下一代更幸福。

另外，前瞻第4期特別預算今天三讀完成立法程序後，多位立委也在立法院議場發言。

時代力量立委陳椒華呼籲，落實前瞻計畫執行，改善政府效能，希望相關預算的執行能夠確切解決國家與民眾的問題。

民進黨立委劉世芳說，前瞻計畫平衡南北差距、城鄉落差，也為因應國家未來發展打好基礎，讓國家更好、更進步。

台灣民眾黨立委邱臣遠表示，維護財政紀律，認真監督政府；前瞻第4期特別預算通過之後，政府必須努力兌現前瞻計畫的願景，打造國家未來發展所需要的基礎建設。

國民黨立委謝衣鳯說，希望前瞻計畫具體改善城鄉的數位落差，也期盼能夠關注企業的數位化，特別是扶助弱勢中小企業，做好數位轉型。（編輯：蘇龍麒）1111230