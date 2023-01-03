立法院排審平均地權條例　拚9日三讀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院程序委員會今天排定9日至13日院會議程，將平均地權條例部分條文修正草案等18案，列為討論事項。民進黨團書記長郭國文受訪說，民進黨不曾迴避，一切按照程序來排，希望1月9日就能通過。

立法院內政委員會民國111年12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，並祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

立法院程序委員會中午開會，討論1月9日院會議程，朝野各黨對討論事項議程均提出建議。

其中，民進黨立法院黨團提出將平均地權條例部分條文修正草案、溫室氣體減量及管理法修正草案、租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案、農民健康保險條例部分條文修正草案等18案，列為立法院第10屆第6會期第15次會議議事日程討論事項；與會者無異議通過。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在會中發言表示，黨團建議將5項議案列入討論事項，其中包括租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案，是希望讓未來租賃市場買賣雙方的資訊更為透明，有助實現居住正義；至於農民健康保險條例部分條文修正草案，則是希望修正後能進一步保障農民相關權益。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，鑒於平均地權條例與租賃住宅市場發展及管理條例，對於促進住宅市場的健全化、正常化、限制房市炒作及保障人民居住權等有重要意義，業經充分討論後，立法院內已無歧異，希望盡速通過修法，以利相關政策即時施行。

台灣民眾黨立委吳欣盈指出，平均地權條例與租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案，已前進到二、三讀的最後一哩路，到底會不會修正通過，社會大眾及媒體都睜大眼睛檢視；民眾黨團希望加快三讀，改善房價及租屋市場亂象等。

民進黨立法院黨團書記長郭國文會後受訪表示，平均地權條例是要回應外界對於炒房的一些具體作為，而且民進黨不曾迴避，一切按照程序來排，因此今天程序委員會就排入1月9日的院會討論事項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於立法院這會期是否會通過，郭國文表示，通過機會大，但各版本內容中，或許還有一些不同意見，大家可以交換討論，但黨團的基本立場是希望1月9日就能通過。

關於黨內對平均地權條例修法有不同聲音，郭國文說，這是正常現象，大家還會保留一些時間，盡可能整理出一個版本，像是私法人購屋改為許可制等條文為討論焦點，至於要怎麼處理，目前還沒有定論。（編輯：蘇龍麒）1120103