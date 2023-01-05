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台海空戰英雄毛節盛病逝 曾擊落共軍米格機

2023/1/5 08:25（1/5 08:46 更新）
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中華民國空軍退役飛行員毛節盛（圖）曾在1958年台海空戰中擊落共軍米格機。圖為毛節盛在軍中服役時拍攝。（洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
中華民國空軍退役飛行員毛節盛（圖）曾在1958年台海空戰中擊落共軍米格機。圖為毛節盛在軍中服役時拍攝。（洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）有「台海空戰英雄」美名、曾在八二三砲戰期間擊落共軍米格機的中華民國空軍退役飛行員毛節盛上週病逝美國，享耆壽90歲。

洛杉磯僑領楊賢怡證實，毛節盛2022年12月31日病逝南加州橙縣。與毛節盛在軍校有同期情誼的前行政院長唐飛，已致電向毛節盛遺孀高志青表達哀悼之意。

毛節盛生於1932年1月6日，為國民黨機要毛慶祥次子，畢業於空軍幼年軍校第6期，1949年移居台灣。他是空軍軍官學校第32期畢業，長期在中華民國空軍服役，曾任空軍官校教官，培訓飛行員。

楊賢怡向記者分享毛節盛生前事蹟，回憶起毛節盛曾講起在空戰中擊落共軍的心得：「上了天空就不能怕，怕的時候，你已經被打下來了。」

毛節盛1954年5月10日立下戰功，當時他在東南沿海執行空中巡邏任務，駕駛P-47螺旋槳機以寡及眾，打落一架米格15噴射機。1958年9月18日八二三砲戰期間，毛節盛時任空軍上尉，駕駛F-86軍刀戰鬥機，擊落一架米格17戰鬥機。

毛節盛退役之後，任職於中華航空，以教官身分在在華航基地培訓機師多年。（編輯：林憬屏）1120105

中華民國空軍退役飛行員毛節盛2022年12月31日病逝美國，享耆壽90歲。他過去在空軍官校與前行政院長唐飛是同班同學。前排左1為唐飛，前排中為毛節盛。 （洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
中華民國空軍退役飛行員毛節盛2022年12月31日病逝美國，享耆壽90歲。他過去在空軍官校與前行政院長唐飛是同班同學。前排左1為唐飛，前排中為毛節盛。 （洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
曾創下以螺旋槳戰機打下共軍噴射機紀錄的中華民國空軍退役飛行員毛節盛（左）2022年12月31日病逝美國加州橘郡，右為遺孀高志青。（洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
曾創下以螺旋槳戰機打下共軍噴射機紀錄的中華民國空軍退役飛行員毛節盛（左）2022年12月31日病逝美國加州橘郡，右為遺孀高志青。（洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
#毛節盛
#楊賢怡
#中華民國空軍
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曾創下以螺旋槳戰機打下共軍噴射機紀錄的中華民國空軍退役飛行員毛節盛（左）2022年12月31日病逝美國加州橘郡，右為遺孀高志青。（洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
曾創下以螺旋槳戰機打下共軍噴射機紀錄的中華民國空軍退役飛行員毛節盛（左）2022年12月31日病逝美國加州橘郡，右為遺孀高志青。（洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
中華民國空軍退役飛行員毛節盛2022年12月31日病逝美國，享耆壽90歲。他過去在空軍官校與前行政院長唐飛是同班同學。前排左1為唐飛，前排中為毛節盛。 （洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
中華民國空軍退役飛行員毛節盛2022年12月31日病逝美國，享耆壽90歲。他過去在空軍官校與前行政院長唐飛是同班同學。前排左1為唐飛，前排中為毛節盛。 （洛杉磯僑領楊賢怡提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月5日
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