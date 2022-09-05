打過八二三砲戰 88歲高宗彥取得雲科大機械系博士

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（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）雲林科技大學88歲高齡博士生高宗彥8月30日取得機械系博士學位，他打過八二三砲戰、曾是機電公司工程師、擁有6個專利，生命歷練豐富，活到老學到老，足以作為學生表率。

雲科大今天發布新聞稿表示，高宗彥年輕時打過八二三砲戰，成立液壓式電梯公司、擔任日商液壓電梯公司及機電公司的工程師職務，生命經驗歷練豐富。

雲科大指出，高宗彥在2015年考取雲科大工程學院機械設計與固體力學組，求學時期未曾遲到、早退，今年8月30日順利取得機械系博士學位，已高齡88歲。

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雲科大表示，高宗彥博士論文題目「節能電梯之開發研究」，指導老師為王永成及張祥傑教授，研究題材是高宗彥熟悉的相關領域。

雲科大強調，2012年高宗彥曾以「液壓煞車裝置及其控制方法」獲得韓國網路國際發明競賽（Cyber International Genius Inventor Fair, CIGIF）、2013年「第24屆馬來西亞ITEX國際發明、創新及科技展」的雙料金牌，個人擁有6個專利，活到老學到老足以作為雲科大學生表率。（編輯：陳仁華）1110905