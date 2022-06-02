小四中輟陪孫重返校園 88歲楊洪微圓高中畢業夢

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）今年88歲的楊洪微阿嬤自小家境貧寒， 國小四年級就中斷學業。6年前她陪孫子一起入學國中，一路升學，終於圓夢，自左營高中進修部畢業，成為高雄今年最年長的畢業生。

高雄市政府教育局今天新聞稿指出，楊洪微阿嬤1934年出生，當時社會動盪、貧困，農家女孩讀書已非易事，12歲又遭逢父親過世，身為家中長女，楊洪微責無旁貸負起照顧弟妹的責任，並協助媽媽下田耕作，到小學四年級就被迫中斷就學。

雖然深知「活到老學到老」的重要，也一直懷抱讀高中的夢想，但礙於生活壓力以及平日繁忙工作，楊洪微一直沒機會真正落實。直到70歲時，為了賣菜作生意，她才到右昌國小就讀補校，重回校園。當時的她心想，只要學會加減算術，做買賣不要找錯錢，順便多認識幾個大字，也就足夠了。

6年前，楊洪微丈夫過世，小女兒捨不得讓她獨居，舉家搬回來同住。當時外孫恰好準備入學國中，家人認為楊洪微若趁此機會與孫子同時就讀、同時畢業，也是佳話一樁。在小女兒的鼓勵之下，楊洪微報名了右昌國中補校，她好學的精神感動老師及同學，眾人鼓舞她繼續升學，進入左營高中進修部就讀。

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楊洪微表示，自己也很驚訝居然有一天有能力與機會升學。高中課程相較於國中課程是艱深許多，楊洪微學習也較吃力，但遇到課堂上聽不懂，熱心的同學及師長都不厭其煩地教她，讓她沒有太大課業壓力。雖然學習速度較慢，但她仍一筆一劃、字跡工整地完成每份作業，刻苦學習，表現可圈可點。

楊洪微在今年順利畢業，成為左營高中創校以來最年長畢業生，也是今年高雄市最年長畢業生。個性閒不住的她，畢業後也繼續下田勞動種菜、出來擺攤賣菜，把田事當作每日運動、賣菜當成生活日常，充分展現「活到老學到老、動到老」的精神。（編輯：謝雅竹）1110602