全美議會交流理事會決議 挺台參與國際組織

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）全美議會交流理事會去年12月通過決議案，支持台灣有意義參與國際組織，包括國際民航組織及國際刑警組織，以加強亞太和全球的安全，並使世界受益於台灣的寶貴經驗。

全美議會交流理事會（American Legislative Exchange Council, ALEC）去年12月23日通過決議案，支持台灣有意義參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）。

決議案表示，台灣作為一個超過2350萬人口的主權國家，位於全球發展最快的地區之一，經濟充滿活力，在支撐21世紀創新的多項技術製造上居於領先地位，台灣在國際組織例如國際民航組織和國際刑警組織的參與，將強化這些機構的工作。

決議案表示，台灣爭取會員資格及積極參與貢獻的努力，時常遭到中華人民共和國阻撓。決議案呼籲支持台灣有意義地參與國際組織，以加強亞太地區和全球的安全，並使世界各國受益於台灣的寶貴經驗、技術的靈活敏銳、國際援助與諮商。

決議並敦促美國國務院作出適當安排，促進台灣參與國際組織會議、機制與活動，以強化全球健康與安全。

對於全美議會交流理事會通過這項決議，駐美國代表處表示感謝，並表達願與美國各界共同努力推展雙方友好情誼。（編輯：郭中翰）1120105