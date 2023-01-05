蕭景田涉賄選 朱立倫指台南正副議長案才最嚴重

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（中央社記者劉建邦台北5日電）前國民黨中常委蕭景田涉賄選法院裁定交保，國民黨主席朱立倫今天指出，尊重司法，相信不管任何政黨都是支持司法調查到底，但目前最嚴重事件應是台南市正副議長選舉賄選案。

朱立倫上午陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇在中山區附近以車隊掃街拜票，2人會前接受媒體訪。記者詢問，蕭景田涉賄選法院裁定交保，如何處理後續。

對此，朱立倫表示，秉持原則就是尊重司法，全國對於查賄選案都是尊重司法，且目前最大案件是台南市正副議長選舉賄選案，希望大家拭目以待。

對於蕭景田涉賄選案是否會影響立委補選選情的記者提問，朱立倫回答，國民黨立場已經很清楚，重申目前最嚴重事件，應是台南市正副議長選舉賄選案，這才應該徹查到底。

至於「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康日前提到，面對役期議題，國民黨不知道乘勝追擊，反而跟著民進黨去「有條件」支持，奉勸朱立倫「不要做強國的棋子」，美國有美國的利益，中華民國有中華民國的利益。

朱立倫對此指出，沒聽過這件事，相關議題國民黨都是堅定立場，包含堅定支持堅實國訪、兩岸一定要對話溝通交流，但民眾最期待是和平，反而是民進黨跟著國民黨腳步，有網友提到是拿香跟著拜，例如還稅於民、國防政策、兩岸政策等。

記者提問，黨內有人不支持兵役期延長。對此，朱立倫表示，兵役期延長應做有意義的事，像是包含訓練內容及待遇、提升軍人光榮感；父母同意孩子當兵但反對孩子去戰爭，這是父母的心情，誰願意把孩子送上戰場，全民應該要監督政府且創造和平環境才是關鍵。

記者詢問，副總統賴清德昨晚出席民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農的競選場合時提到，很遺憾國民黨在贏得九合一大選後，氣勢高漲，失去民主原則，不在乎民意。

朱立倫對此指出，賴副總統應對鏡子講，因這才是全民對於民進黨的感受，民進黨從九合一大選後至今，還是一副傲氣不知反省，不管對黑金、還稅於民等問題，有看到民進黨反省嗎？

對於2024年總統大選的議題，朱立倫說，他身為總教練，目前黨內都在努力幫忙輔選王鴻薇並爭取贏得勝利，後續南投縣立委補選也將全力以赴，先把延長賽打好，再討論社會關心的事情，全黨還是團結一致。

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自由時報報導，朱立倫擔任行政院副院長時，在2009年有稅收短徵，且經濟成長率為負。對此，朱立倫表示，當時是在金融風暴的年尾，且隔年他擔任副院長時創下經濟成長率是24年來最高，民進黨連算術都搞不清楚。

蕭景田為求台北市議員林杏兒當選涉嫌行賄多名里長，經檢方通緝後3日主動到案遭聲押禁見，法官諭知新台幣800萬元交保。士林地檢署認為蕭景田有羈押必要性，4日提出抗告。（編輯：戴光育）1120105