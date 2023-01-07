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女力崛起 111年地方民代當選人近3成女性

2023/1/7 15:12（1/7 16:07 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）女力崛起，主計總處國情統計通報顯示，各類別民意代表女性參選占比均增加，且111年地方民意代表當選人29.6%是女性，女性參選、參政意願提高。

主計總處國情統計通報引用中央選舉委員會統計指出，111年九合一選舉地方民意代表候選人有5128人，依性別觀察，女性候選人1373人、男性3755人，女性較上屆成長4.5%，男性則減4.8%；而女性占比26.8%，增加1.8個百分點，顯示女性參選意願提高。

依選舉類別與性別交叉觀察，各類別民意代表女性參選占比均增加，其中以縣 （市）議員增加2.6個百分點最多。

從當選情形來看，111年地方民意代表當選人3048人，女性占比29.6%，較上屆增加2.1個百分點，主計總處指出，這顯示女性參政程度提升。

按選舉類別觀察，各類民意代表女性占比均超過2成，其中直轄市及縣（市）議員分別占39.8%、36.0%較高，與上屆相較，除了直轄市原住民區民代表持平， 其餘女性當選人占比均呈增加，又以直轄市議員占比增加4.0個百分點最大。

從縣市別來看，111年民意代表女性當選人占比超過3成共計12個縣市，以台北市占49.2%居首，且和上屆相比，也是台北市女性當選人占比增加11.1個百分點最多。（編輯：林淑媛）1120107

#主計總處
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