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婦團檢視小內閣女性占比 宜縣、北市、桃市墊底

2022/12/28 21:23
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）婦女新知基金會今天表示，12月25日新任縣市首長宣誓就任，小內閣女性占比都未達4成，改善空間仍大，且宜蘭縣、台北市、桃園市墊底；也呼籲，何不設「父幼局」來推動父親育兒。

婦女新知今天發布聲明指出，12月25日新任縣市首長宣誓就任，除了嘉義市18日重行選舉甫結束之外，各縣市小內閣名單大致底定。

婦女新知統計新任小內閣性別比例，並比較新舊任變化發現，澎湖縣政府小內閣女性比例為21縣市中最高，達38.89%；高雄市政府與連江縣政府並居第二，占比都是37.5%；整體都沒有達到4成比例，顯示台灣女性的地方參政權仍有很大改進空間，呼籲各縣市首長應重視女性及多元背景參政人才，女性一級首長比例應達4成。

反之，婦女新知的統計顯示有3個縣市政府的小內閣女性占比墊底。首先是宜蘭縣政府僅占4.76%，婦女新知認為，宜蘭縣長林姿妙連選連任，小內閣女性比例仍穩居22縣市中最後一名。

婦女新知也指出，台北市政府是資源最豐厚的首都市政府，求才條件理應更好，但是台北市長蔣萬安上任後，卻僅占比16.1%，倒數第二。

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倒數第三為桃園市政府，婦女新知分析，桃園市長張善政上任，小內閣女性占比從37.25%降至18.75%，是所有縣市小內閣中女性比例唯一倒退的，其餘縣市小內閣女性比例多數微幅提升，或是維持不變。

另外，婦女新知統計，新北市政府、屏東縣政府、嘉義縣政府及苗栗縣政府，小內閣女性比例都有達到1/3；台中市長盧秀燕連任後小內閣女性比例上升最多，自選前的17.24%，提升至選後27.59%，共增加3名女性局處首長，但仍未達1/3。（編輯：陳仁華）1111228

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