犯保法三讀 立委籲穩定財源挹注及落實執行

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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀修正通過犯罪被害人權益保障法。立委分別提到，這次修法幅度很大，但未來如何落實執行才是最重要，而且要擴大保護網等，必須有穩定的財源挹注，否則將徒法不足以自行。

民進黨立委吳玉琴在臉書撰文，說明修法重點，包括將現行犯罪被害人補償金的代位求償機制改為給付行政；將「重傷」的定義含括全民健康保險的重大傷病；貫徹以家庭為中心的犯罪被害人保護服務；增訂刑事保護命令落實犯罪被害人及其家屬的安全維護等。

吳玉琴說，感謝民間司改會所召集的犯保聯盟，有這些民間友人的努力，才能促成這次大幅度修法，她會持續監督各個機關，落實立法初衷。

時代力量立委王婉諭說，在現狀上，犯保組織的經費、人力都不足，平均每位專任人員要服務197件被害家庭，被害人能否被協助多是靠運氣；這次修法改革幅度大，犯保組織要擴大保護網、更細緻地進行被害人保護服務，但這些落實必須有穩定財源挹注，否則將徒法不足以自行。

王婉諭指出，她會持續努力讓國家的被害人保護機制，能夠確實提供被害人及家屬需要的保護與支持服務，朝向有溫度的連結，陪伴受害人邁向復原之路。

國民黨立委李貴敏表示，今天修法通過本該是開心的一天，但實際上只有跨出一小小步，因為很多民間團體提出的訴求沒有被納入，例如現行犯罪被害人保護的相關預算不足，希望政府編足，未來她會跟所有有志之士共同努力，繼續為犯罪被害人取回應有的法律保障。

國民黨立委李德維說，國家是為人民而存在，被害人的聲音被聆聽，且在司法程序中有尊嚴、被以尊重的方式對待，是被害人參與訴訟的基本條件，期待政府要呼應犯罪被害人的需求，統整保護政策與實務操作，繼續加強完善保護制度。

此外，由多個民間團體組成的犯保聯盟，今天也在立法院召開記者會。民間司改會辦公室主任蕭逸民說，這次犯保法修法是自1998年立法以來最大幅度改革，這是新階段開始，但後續如何落實，亟需大家監督及努力。

中華民國兒童權益促進會創會理事長王薇君對這次修法調整幅度並不滿意，也說未來如何落實、再精進現有通過的法案，才是最重要的。（編輯：林興盟）1120107