更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立陶宛國會國安與國防事務訪團抵台 將晉見蔡總統

2023/1/9 10:36（1/9 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立陶宛國會訪團抵台，訪賓包括議員帕卡莉塔（左2）、立國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（左3）、議員羅德琳娜（左4）、歐洲事務委員會副主席歐竹拔（右2）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（右3）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年1月9日
立陶宛國會訪團抵台，訪賓包括議員帕卡莉塔（左2）、立國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（左3）、議員羅德琳娜（左4）、歐洲事務委員會副主席歐竹拔（右2）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（右3）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北9日電）立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩今天率團抵台訪問，將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

立陶宛國會國安及國防事務跨黨派訪團一行共9人，今天至14日來台訪問，訪團成員包括卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė），以及歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Audronius Ažubalis）、沙普提斯（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Edita Rudelienė）及帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）等4名立國跨黨派國會議員。

此次是立陶宛繼去年4名次長級行政官員先後率團來訪後，首個國會高階跨黨派議員團，訪團另將拜會陸委會、內政部、國防部等相關部會，並將接受外交部長吳釗燮款宴。（編輯：翟思嘉）1120109

#國會國安及國防委員會
#立陶宛
#卡斯楚那斯
卡斯楚那斯
外交部：立陶宛國會及國防事務議員9日組團訪台
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族