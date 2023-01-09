立陶宛國會國安與國防事務訪團抵台 將晉見蔡總統
2023/1/9 10:36（1/9 10:46 更新）
立陶宛國會訪團抵台，訪賓包括議員帕卡莉塔（左2）、立國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（左3）、議員羅德琳娜（左4）、歐洲事務委員會副主席歐竹拔（右2）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（右3）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年1月9日
（中央社記者黃雅詩台北9日電）立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩今天率團抵台訪問，將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄等。
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立陶宛國會國安及國防事務跨黨派訪團一行共9人，今天至14日來台訪問，訪團成員包括卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė），以及歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Audronius Ažubalis）、沙普提斯（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Edita Rudelienė）及帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）等4名立國跨黨派國會議員。
此次是立陶宛繼去年4名次長級行政官員先後率團來訪後，首個國會高階跨黨派議員團，訪團另將拜會陸委會、內政部、國防部等相關部會，並將接受外交部長吳釗燮款宴。（編輯：翟思嘉）1120109
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