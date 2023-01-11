內閣改組傳聞 盧秀燕：感謝蘇貞昌帶領走過疫情

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）內閣改組傳言不斷，台中市長盧秀燕今天表示，過去3年受全球疫情影響，台灣無法置身事外，行政院長蘇貞昌領導台灣走過疫情非常辛苦，感謝蘇貞昌的付出與努力，給予肯定。

盧秀燕今天接受媒體聯訪，關於內閣改組傳言，她表示，目前沒有聽到異動的消息，這是總統職權，不管總統決定如何，她要特別講，過去3年受全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣也無法置身事外。

盧秀燕指出，蘇貞昌領導台灣走過疫情非常辛苦，因此她必須說句公道話，特別感謝蘇貞昌在過去3年的付出與努力，也必須給他肯定。

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媒體詢問警察局長蔡蒼柏將屆退，有無建議的高階警界名單人選？

盧秀燕表示，在她上屆任期與這屆任期，共經歷兩名警察局長，包括楊源明與蔡蒼柏，在他們的領導下，讓台中治安成績越來越好，六都評比名列前茅，感謝兩人的努力，其中蔡蒼柏即將屆齡退休，因此要有一位最好的局長來台中，她證實這段時間與警政署緊鑼密鼓洽談中，很快就會跟大家報告。（編輯：謝雅竹）1120111