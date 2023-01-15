李登輝百歲冥誕 李安妮、郭國文赴五指山追思

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（中央社記者葉素萍台北15日電）今天是已故前總統李登輝百歲冥誕，李登輝基金會董事長李安妮上午前往五指山國軍示範公墓，追思過世2年多的父親，由民進黨立委郭國文、基金會執行長鄭睦群，以及清晨甫下機的李安妮獨子賴緯綸陪同。

李登輝基金會今天發布新聞稿指出，李安妮在追思後表示，當年蔣經國突然撒手人寰，李登輝依照憲法繼任總統，沒人認為總統大位能長久安坐；但後來歷史證明，李登輝靠著信仰與遠見，在堅持與妥協中匍匐前進，最終完成中華民國的民主化及本土化，也獲得「民主先生」的美譽。李登輝的思想智慧，相當值得今日的政治工作者深思咀嚼，帶領台灣走出一條屬於自己的康莊大道。

李安妮說，李登輝基金會當前的核心目標有三，分別是「傳承李登輝哲學及民主化理念」、「推動設立李登輝紀念圖書館」以及「成為深化台日友好關係重要橋樑」。

李安妮表示，她接任董事長之後，基金會舉辦了學術論壇、紀念音樂會等活動，透過不同的形式回顧李登輝的生平與諸多貢獻；另外也不斷跟台大磋商，希望能促成李登輝紀念圖書館的誕生；日本國會議員到訪，基金會也盡力居間延續兩國間的情誼，甚至受邀參與前首相安倍晉三的國葬。

李安妮說，2023年除了既定的學術及藝文活動外，也與知名的文創團隊合作，讓更多年輕世代明白李登輝的思想與作為，珍視得來不易的民主生活。

立委郭國文也表示，台日關係是李登輝非常重要的政治遺產，要更加維護與發揚。

此外，基金會指出，過去不時接到民眾詢問，是否能前往五指山憑弔李登輝。李安妮表示，能夠理解特勳區的特殊性及管制需求，也相當感謝五指山國軍的協助，她希望今年國防部能順應民意，規劃最妥適的辦法與日期，讓一般民眾能前往五指山追思與憑弔。（編輯：林淑媛）1120115