賴副總統：學習兔子智慧與希望 度過景氣難關

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）副總統賴清德今天到新北廟宇參香與分送福袋，他表示，面對2023年，雖然預估全球經濟不景氣，但兔年象徵希望與一年新春開始，盼望學習兔子的智慧、謹慎、技巧，一定可以度過難關。

賴副總統今天上午前往新北市中和區廣濟宮、土城區五穀先帝廟、樹林區濟安宮與鎮南宮等各地信仰中心。他致詞時說，祝福各廟宇奉祀的神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，也祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓人民過正常的生活，信眾闔家平安健康，事業興旺賺錢。

賴副總統說，去年是虎年，面臨疫情最嚴重的一年，一般預估2023年的全球經濟不景氣，除總統蔡英文與行政院提出對策，立法院也共同團結合作，將衝擊降到最低，但兔子是吉祥的動物，文化屬性是有智慧、謹慎、技巧的動物。

他說，面對國際景氣不佳、地方政治的變化、威權主義的威脅下，國家、政府、個人、公司都可以學習發揮兔子的智慧，必定可逢凶化吉、度過難關，也讓人民過更好的生活。

賴副總統說，兔子的生肖排名第4，在地支屬卯，時辰是一天的開始，也是充滿希望。今年是充滿希望的兔年，節慶則對應「春」字，期盼揮別以往的不如意，希望今年大家都興旺。

民進黨籍立法委員江永昌、吳琪銘、蘇巧慧及地方的市議員等人，也陪同賴副總統一起參香，同時在廟埕發放福袋。

江永昌說，賴副總統協助蔡總統保護人民安全、維護國家主權，並推動建設發展經濟，「在疫情期間人民都辛苦了，國家會以溫暖細膩的政策補償人民」。賴副總統有崇高的政治理念、認真打拚的奮鬥精神，希望為國為民的心願可以如願以償。

許多民眾一早排隊等待領福袋，中和蘇姓民眾告訴中央社記者，他排了1小時終於在廣濟宮拿到賴副總統的福袋，很高興。在土城五穀先帝廟排隊的民眾，更綿延至台北捷運土城站出口，大家向賴副總統拱手賀節，感謝賴副總統祝福民眾「金兔迎春」。（編輯：張雅淨）1120123