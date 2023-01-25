賴副總統台中宮廟發福袋 民眾熱情加油獻上祝福

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）副總統賴清德今天走訪台中市多家宮廟發送福袋，許多民眾一早就到廟埕排隊，熱情大喊「加油」，副總統說，今天是大年初四接神的日子，祈求疫情早日結束，讓大家過正常日子。

賴副總統今天走訪台中市及南投縣多家宮廟祈福及發送福袋，一早先到台中市南屯萬和宮，接著再到中區萬春宮、北區元保宮、太平區慈興宮，下午再前往南投縣名間鄉朝聖宮及南投市開台湄洲慈善宮。

副總統首站來到萬和宮，一早廟埕即擠滿排隊民眾，廟方估計現場至少有500人以上，副總統到場後先進廟內參拜祈福，接著到廟埕發送福袋，民眾看到副總統熱情高喊「加油」及祝福「心想事成」，有民眾向副總統說，自己上午6時就來排隊，很高興能領到福袋。

萬和宮董事長蕭清杰與台中市議員何文海、林祈烽及曾威都代表歡迎副總統到來，蕭清杰還說，副總統過去先後以台南市長、行政院長到副總統都來參訪萬和宮，祈求風調雨順、國泰民安，鄉親事事如意，他也祈求媽祖庇佑副總統「心想事成」，下次再來萬和宮參拜。

賴副總統致詞表示，今天是大年初四，習俗是接神的日子，大家到廟內參拜，接神迎福。今天他到萬和宮首先是為恭祝媽祖神威靈驗，祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓大家過正常的日子，四時無災，大家賺大錢。

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副總統說，他也是來感謝神恩，感謝民國105年小年夜南台發生大地震萬和宮捐款賑災。如今，災情已成過去，當年倒塌的大樓已重建，災民恢復正常生活。

他表示，今年是2023年、民國112年，農曆癸卯兔年，兔子是吉祥動物；卯時是5至7時，是太陽升起時刻；兔年象徵希望與新春的開始，是充滿希望的一年。去年不如意的事，已成過去，祝福大家兔年求財得財、求利得利。（編輯：張銘坤）1120125