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立委憂南市府填濕地蓋動保園區致淹水 盼另覓他處

2023/2/2 12:55
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（中央社記者王揚宇台北2日電）時代力量立委陳椒華今天與多名來自台南市學甲區的里長召開記者會指出，台南市政府要花錢在已成天然濕地的原學甲第6公墓，建動保教育園區，填埋具滯洪功能的濕地，盼另覓他處興建動保教育園區。

受邀出席記者會的農業委員會畜牧處動物保護科長鄭祝菁說，針對此工程，今年度農委會並沒有編列補助款；針對選址的疑問跟爭議，會督促台南市政府與當地民眾溝通、取得共識，否則未來的工程施作或實際維護上，恐會產生更大問題，不希望在紛爭的情形下施工。

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今天是世界濕地日，陳椒華與台南市學甲區多名里長在立法院召開記者會，稱台南市政府要耗資新台幣2億多元，在已成天然濕地的原學甲區第6公墓位址上，建置收容遊蕩犬的動保教育園區，將填埋現具有滯洪功能的濕地，未來恐將導致淹水問題惡化。

與會人士表示，為改善學甲淹水問題，台南市政府才剛耗資3億2600萬元在北學甲排水上游處，興建法源抽水站及滯洪池，現又要花公帑在下游處填掉天然濕地，根本是浪費公帑、惡化淹水問題，希望台南市政府保留天然濕地，善用公帑另覓他處興建動保教育園區，以緩解學甲遊蕩犬問題。（編輯：黃國倫）1120202

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陳椒華
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