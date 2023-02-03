總統接見資安得獎廠商 全力推動資安即國安2.0政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（右2）3日上午在總統府，由總統府祕書長林佳龍（右）陪同，接見2022 Best Choice Award 資安獎得獎廠商。中央社記者鄭傑文攝 112年2月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見資安獎得獎廠商時表示，資安是政府的重要施政目標，期待未來有更多的本土廠商、優質產品一起邁向國際市場，政府也會全力推動資安即國安2.0政策，培養更多人才，提供產業更多支持。

總統蔡英文上午在總統府接見「2022 Best Choice Award資安獎得獎廠商」，她說，自從上任以來，資安就是政府的重要施政目標，政府持續推動數位轉型、加強社會各領域的資安韌性。

總統指出，台灣在資安領域有很好的競爭力，許多廠商在晶片安全、端點防護、網通設備等領域都開發出很好的產品和服務，也逐漸在國內外市場嶄露頭角。

總統進一步強調，很感謝台北市電腦商業同業公會多年來以台北國際電腦展Best Choice Award的品牌協助本土廠商行銷，開拓國際市場，這次也用心舉行第一屆BC資安獎，挖掘更多本土優質產品。

總統表示，趨勢科技這次獲獎的產品得到多個國際知名第三方驗證單位肯定，可說是實至名歸；同時，總統感謝中華資安總經理洪進福，熱心投入資安領域的NGO，持續提出寶貴建言，協助政府把政策制定得更好、更完善；也恭喜中華資安將AI導入SOC監控服務，這項技術獲得許多國際獎項以及認證肯定。

總統說，還有熵碼科技發展客製化的晶片安全解決方案，強化供應鏈的安全，這是一項很重要的技術，希望董事長徐清祥帶領公司精益求精，在全球世界再創佳績。

總統表示，近年來企業數位轉型的腳步越來越快，各企業也面臨更高的資安風險，網擎和鎧睿公司自主研發郵件資安解決方案，讓電子商務更加安全。現在網擎已經在日本郵件安全市場上取得很好成績，鎧睿也從去年開始布局海外市場。

總統期待未來能有更多的本土的廠商、更多優質的產品一起邁向國際市場，政府也會全力推動資安即國安2.0政策，持續強化組織、完善法治，也會培養更多人才，提供產業更多支持。

總統強調，期待未來能有更多本土廠商、更多優質的產品一起邁向國際市場。政府會全力推動「資安即國安2.0」政策，她也請產業界領袖一起跟政府打拚，共同帶動整體資安產業發展，建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

這次到總統府拜會的企業包括趨勢科技公司總經理洪偉淦、中華資安國際公司總經理洪進福、熵碼科技董事長徐清祥、網擎資訊軟體公司執行長廖長健、鎧睿全球科技公司董事高坤勇及台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪等，由數位發展部部長唐鳳陪同，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄也在場。（編輯：林淑媛）1120203