朱立倫呼籲國民黨團結一致 贏得南投立委補選

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國民黨主席朱立倫（前右）5日參加雲林縣黨部新春團拜，呼籲全黨團結一致、全力以赴，先贏得3月4日南投立委補選後，再討論2024年年初的總統、立委選舉。（國民黨提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月5日

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（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）國民黨主席朱立倫今天參加雲林縣黨部新春團拜表示，春節過後他到縣市黨部拜年，是要呼籲全黨團結一致，先贏得3月4日南投立委補選後，再討論明年年初的總統、立委選舉。

朱立倫出席國民黨雲林縣黨部新春團拜接受媒體聯訪表示，到各地拜年是要呼籲全黨團結一致，全力以赴面對南投立委的補選。

朱立倫表示，明年年初的總統、立委選舉，等南投立委補選結束後再討論。

面對參與雲林縣黨部新春團拜的黨員，朱立倫說，國民黨被民進黨清算後「無錢無勢」，感謝黨員在低氣壓中翻轉九合一選舉；他也強調，如果都只考慮自己，這個政黨不會成功，大家要繼續團結贏得3月4日南投立委補選勝利。

朱立倫結束雲林行程後，下午將至國民黨嘉義市黨部參加新春團拜。（編輯：黃世雅）1120205